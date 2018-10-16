【華冠投顧】賴昇楷：外資賣百億、護盤很有力 台股短線低檔已有限

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到大盤雖然回探 9900 點但台股內在出現一些質變，包括內資開始敢跟大盤脫鉤、期指逆價差皆明顯收斂、大盤成交量首度降到短期各均量之下...，短線就等成交量再縮，空方發球便可接近尾聲了。

昨夜美股回檔，然而今日大盤在小破昨低之後便出現預估量萎縮至千億出頭的跡象，先前定義的止穩最重要條件「成交量極縮」開始見到一些苗頭，雖然盤中亞股全數翻黑再次引動部分賣壓出籠造成預估量比早盤擴大，不過依舊是大盤殺破年線以來的最低量，從量的反應可知市場賣壓趨於竭盡，因此尾盤多頭稍一點火便急拉收漲 + 79 點，OTC 指數 + 0.43%。

今天大盤價量配合不錯卻還是有幾點美中不足之處，暗示明日台指期結算容易有壓盤動作：(1) 摩台期和次月期指逆價差再次擴大；(2) 大盤委賣張數不隨成交量降低，此一數據說明空方追殺力道已弱但高檔阻升力量仍在。假使明日結算壓盤，只要量能繼續維持低量，整體賣壓下降的態勢就沒變，台股短線低檔也就很有限。

＜逆風挺立股＞

近期追蹤的多頭架構個股，成衣股《1477 聚陽》今日利多大漲站上所有均線；航運股《2612 中航》、《2606 裕民》、《2617 台航》漲多修正；營建股《2501 國建》、《6186 新潤》、《2542 興富發》漲跌互見；文教股《8489 三貝德》沿五日線行進。這些個股有不少是大盤跌勢中的資金避風港，也是盤面少數還保持多頭線形的個股，不過一旦大盤風險降低，須防部份資金抽離轉進超跌股，故後市若見高檔放量不漲現象便可進行換股操作。

低基期股則可留意低檔大量換手或外資逆勢連買、融資經過清洗的個股，像是光學股《3019 亞光》、《3504 揚明光》、《3059 華晶科》... 等，低檔漸有法人介入跡象。另外像是二線被動元件股《6173 信昌電》、《8043 蜜望實》、《5317 凱美》、《2375 智寶》、《6155 鈞寶》、《6127 九豪》... 等也有同樣情形，不過這個族群最好跟著指標股《2327 國巨》、《2492 華新科》動作，國巨和華新科從波段最高點起跌後一路沿著下降趨勢線行進，若能有效突破，便有機會完成慣性改變的動作並吸引技術性買盤進場。

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