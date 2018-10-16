【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電領軍 台股漲79點再戰萬點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 87 點至 9949 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 32.1 點，電子期逆價差擴至 - 1.58 點，金融期逆價差擴至 - 5.26 點。現貨部分，三大法人賣超 110.24 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1250 口至 9196 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 855 口至 27361 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3380 口至 5729 口。

週一美股全面下跌收黑，不過蘋果 iphone XR 即將上市，帶動台積電為首的蘋概股反彈走高，也推升週二台股開低走高，盤中一度漲逾百點，收復萬點大關，惟大立光後繼無力走弱，拖累指數縮斂漲幅滑落萬點之下，終場加權指數上漲 79.98 點或 0.808%，收在 9981.1 點，成交量能 1075.63 億，較前一日縮減 106.99 億。今日八大類股漲跌互見，其中以機電類股漲幅 1.27% 表現較佳，造紙類股跌幅 0.95% 表現較差。技術面觀察，今日大盤指數以帶短上影線中紅 K 震盪收高，不過成交量縮減至 1075 億，上方 5 日線橫阻，短線盤勢為仍未擺脫空方控盤格局。籌碼方面，外資現貨再度賣超近百億，但台指淨多單口數反而小幅增加，顯示外資態度未大舉偏空，但後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10100 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.76 升至 0.81，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 27.62% 降至 25.24%，賣權平均隱含波動率由 32.73% 降至 30.97%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為偏空預期。

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