鈺齊-KY年出貨量維持穩定成長 柬埔寨廠效益待放大

著眼於中國生產成本逐年高漲，鈺齊 - KY(9802) 近年積極增加非中國生產比例，逐漸將生產重心轉往柬埔寨廠，然法人認為，第三季仍為柬埔寨廠的效率調整期，短期內學習曲線問題仍待克服，營益率回升幅度有待觀察。隨進入秋冬鞋款出貨季度，鈺齊 - KY 前 8 月營收較去年同期恢復成長，8 月營收 8.53 億元，月減 23.61%，年增 1.31%；累計 1-8 月營收 67.56 億元，年增 0.48%。法人指出，由於戶外鞋款終端需求難以預測，因此單月出貨波動較大，但以近年秋冬鞋款的出貨表現而言，長期仍維持穩定個位數成長。



法人表示，鈺齊 - KY 訂單能見度約 3-4 個月，但出貨高峰會隨終端市場消費情況而定，以春夏鞋款而言，出貨期落在第四季到第一季之間，秋冬鞋款出貨則落在第二季到第三季。據法人統計，鈺齊 - KY 春夏鞋款近四年年複合成長率逾 1%、秋冬鞋款近三年年複合成長率則逾 8%，維持穩定的小幅成長狀態。