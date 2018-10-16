【華冠投顧】「500%獲利心法」僅開放一天！

何丞唐 分析師

台股近期暴漲暴跌，今日亞股漲跌互見，台股在周一下挫之後，周二加權指數早盤開低後不久翻紅走揚，終場以上漲 79 點作收，收在 9981 點，成交量為 1074 億元。三大法人今日合計賣超 202 億元。

盤面上，權值股當中，2330 台積電今日為拉指數要角，上漲 6.5 元，來到 237 元；2317 鴻海即將減資，今日小跌 0.14%，收在 70.4 元；3008 大立光下跌 4.31%，來到 3330 元。二線光學股包括 3504 揚明光、3406 玉晶光等也收黑。矽晶圓當中，3016 嘉晶、3532 台勝科有所表現，二線被動元件包括 5317 凱美、2375 智寶、6284 佳邦、2478 大毅等呈反彈走勢。

本周一台股大跌 144 點、周二反彈；指數在萬點以下 OTC 的表現呢？你只看指數的話，很可能陷入 "見樹不見林" 的迷思，尤其，這一波各位應該可以發覺，本周漲跌當中，2330 台積電所扮演之要角，昨日大跌 6.5 元，也就是說昨天大跌當中，大約 72 點，也就是將近一半的下跌指數；今日 2330 台積電上漲 6.5 元，大盤也差不多上漲 79 點。但你可以看到，代表中小型個股的 OTC 指數，周一卻是開低走高。此外，上周四大盤從 "1011 股災" 當中，單日融資大減 170 億元；上周五，大盤見低點 9740 點之後大漲 239 點，請問：融資有增加嗎？沒有，還反向大減。本周外資還在賣，代表散戶跟本不敢進場了，更進一步說，是不能進場了，因為沒錢了，全部都在等解牢，或是說，在等券商讓他斷頭賣出。所以，上周四、五，大跌又大漲，融資卻連減達 200 多億元，你說上星期五有散戶進去搶短嗎？沒有。唯一，能在上周五大盤跌到 9740 點再進場的，我想只有我們全國所有會員、聽節目的、LINE 的好朋友，您現在又舒舒服服坐在轎子裡。全國最頂尖的分析師，不僅讓你避開風險，還要讓你有滿滿的獲利！還能請全國所有會員來做賺證！

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