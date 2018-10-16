【豐銀投顧】負乖離已大 最差只是震盪

◆盤勢分析

昨日我們己說過，目前 5 日線與月線所形成的負乖離已經很大了，未來再等二天，也就是台指結算當天或隔一天，應該就會形成負乖離最大的局面，屆時也才是比較安全的進場點。但其實今日 5 日線與月線的負乖離已超過 600 點以上，這是非常少見的情況，也代表目前超跌的情況非常嚴重。這是短線上的情況來看，台股仍是有機會止跌並且來一個大反彈，這是技術面上的看法，但做任何分析我們還是要考慮總體經濟。其實全球的經濟特別是美國的經濟並沒有不好，短線上還是受到美國期中大選使得共和黨為了催票而頻頻向中國出手導致全球股市動盪，整體的情況，筆者仍認為要在 11/6 選舉後才會改善。

也因如此，就算技術面上再有把握，操作仍然還是要小心，就像鴻海、還有陸股，如果用技術面，會發現這一年來每一次的 kd 低於 20 你還進去加碼的話，根本會越攤越平而不是加碼完後就一路上去。陸股相關 ETF 及其商品也是，一堆人鼓吹什麼 A 股入摩、富時指數、技術線型基期低… 云云，結果呢？今天陸股又創近年收盤新低了！台灣的投資人到底要笨到什麼時候？前幾年死在人民幣 TRF，現在又要死在陸股嗎？難道不知道中美貿易戰，陸股是相對的受害者嗎？老是以為中國會很順利的掘起，卻完全不去考慮其所可能遇到的困難，是不是太過一廂情願了？散戶對鴻海的愛也是，明明覺得股價不對勁，卻一直相信郭董是「成吉斯思」，一定能帶領股價重回 200。問題是鴻海當年是幫美國代工筆電才大賺，現在這個背景被中國搶了不少單，還能像當年那麼紅嗎？這又是郭董能左右的趨勢嗎？

從技術面來看，明天結算、後天應該就可見到 5 日線與月線乖離最大的日子，此時也會慢慢進入對多方有利的局面，起碼這邊應不致於是中繼再跌的位置，且外資雖然連番賣超，新台幣並沒有出現大幅度的貶值，顯見外資賣超歸賣超，並沒有將資金再匯出去，且負乖離差到 600 點以上是很少看到的情況，可能一修正就是二、三百點起跳的反彈，在這邊還有再偏空看待的理由嗎？祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師