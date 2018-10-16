【華冠投顧】台股多空雙巴盤，注意明日台指期結算後風險!

台股今日上下沖洗，指數最後漲 79 點，9981 點作收，成交量 1074 億元，價漲量縮格局….. 早盤大漲 110 點來到 10011 點，盤中下殺到 9903 點，尾盤又利用台積電拉指數至 9981 點，今日多空雙殺為何?

目的就是為明日台指期與選擇權結算，法人高出低進賺價差，目前最大未平倉量就在 10000 點，當賣方的莊家明日想要兩邊通吃通殺，因此今日 9900 點有撐 (我們不操作此商品，純為分析盤勢) 但請注意明日台指期與選擇權結算後風險! 個股表現方面，今日反彈，強勢股被動元件是由凱美(5317)、智寶(2375) 等漲停領漲，帶動包括佳邦 (6284)、鈞寶(6155)、大毅(2478) 等上漲；政府加持的生技股包括訊聯 (1784)，醣聯(4168)，安成藥(4180) 等漲停板；昂寶 - KY(4947)Q3 合併營收雖衰退，但 Q4 可望回溫，急拉攻漲停 163.5 元；比特幣一度急漲近 1 成，帶動挖礦概念股跌深反彈，麗臺 (2465) 漲停。

台股今日雖漲但再向下風險不是沒有! 不過接下來大盤若跌，不要怕跌，再跌再破底是好事，短線若再出現一次低檔背離，是最佳的買點，或者出現一根帶量，價漲量增長紅 K 棒，漲過五日線與 10046 點，即可化解需要背離走勢。

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