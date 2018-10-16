【華冠投顧】武傑電台:明日台指期結算日(10/17)!武傑預期台股…內文告訴你!

陳武傑 分析師

台股盤勢分析:

安全期 2

受到美股四大指數全面拉回下，台北股早盤小跌 - 9 點開出，隨後在台積電的帶領下，指數一路震盪走高，一度大漲 + 110 點；盤中過後賣壓殺出，終場上漲 + 79 點作收，收在 9981 點，成交量 1074 億。

外資再賣 - 96 億，但是在『國家隊』護盤下，台股終場還是上漲作收。基本上台股在上星期四的股災過後，目前整體結構並沒有太大改變；在『國家隊』的加持下，目前處於多頭『安全期』。但是值得注意的是… 台股的強彈，並不是台股特有；跟我們最相關的日、韓股市，也在重利利空下，雙雙出現止穩表現。因此，對於多頭『安全期』我們除了積極的操作外；留意『券單』的增減，可望影響盤勢未來變化。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4947 昂寶 KY、2468 華經、1439 中和、4168 醣聯、5317 凱美、2375 智寶… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2456 奇力新、3499 環天科、9938 百合、6166 凌華、6146 耕興、2408 南亞科… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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