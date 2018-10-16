季績前連24日買回庫藏股告終 騰訊尾盤強拉重上280元

停止買回庫藏股的騰訊 (0700-HK) 股價大漲 8% 之後，連續灌破港幣 290 元、280 元；今 (16) 日尾盤強拉，收盤前報港幣 282.8 元，重上 280 元關口。

圖：新浪財經

騰訊將於 11 月 4 日公佈第三季財報，依規定不能買回庫藏股，連續 24 個交易日買回自家股份告終。而自 9 月 7 日至 10 月 12 日，騰訊共買回 184.8 萬股，耗資近港幣 9 億元。

今年以來，騰訊股價重挫 32%，遠遠跑輸恒指，更是在 50 檔藍籌股跌幅榜中位列前 10 名，暫列第 8 名，更成為港股重挫的罪魁禍首。

騰訊自今年港幣 475.6 元高位跌掉了 42%；若以騰訊港幣 265 元的最低價和 475.6 元的最高價計算，騰訊股價今年跌幅一度高達 44%。目前騰訊市值為港幣 2 兆 6927 億元，折合 343 億美元，市值跌出全球前 10 名。

今年以來，騰訊市值蒸發 2430 億美元，蒸發量近乎一個工行 (2810 億美元)，2 個茅台 (2424 億美元)，相當於中國大型互聯網百度 (701 億美元)＋小米 (361 億美元)＋美團點評 (402 億美元)＋京東 (349 億美元)＋網易 (286 億美元)＋攜程 (196 億美元)＋微博 (134 億美元) 的市值總和 (2429 億美元)。

胡潤百富榜公佈，已宣佈退休的阿里巴巴創辦人馬雲家族，以人民幣 2700 億元問鼎中國首富；而股價跌跌不休的騰訊，其掌門人馬化騰以人民幣 2400 億元位列第三，今年馬化騰的財富縮水人民幣 100 億二，是他自 2005 年上榜以來，第一次出現財富縮水。