港股午盤跌0.19% 騰訊盈餘預測或下調 280元再失守

港股今 (16) 日高開 0.55%，一度上漲超過 1%，隨後回落。截至午間收盤，恒生指數跌 0.19%，報 25396.19 點；國企指數漲 0.24%；紅籌指數漲 0.42%。

圖：google

萬洲國際 (0288-HK) 跌 4.01%，報港幣 5.74 元，領跌藍籌。美銀美林發表報告表示，將萬洲國際 2018 及 2019 年每股盈餘預測下調 3% 及 6%，分別至 0.07 及 0.08 美元，目標價由港幣 9.3 元降至港幣 8.5 元。

石油股上漲。中國海洋石油 (0883-HK) 漲 2.19%；昆侖能源 (0135-HK) 漲 1.26%；中國石油 (0857-HK) 漲 1.33%。

航空股下跌。國泰航空 (0293-HK) 跌 3.11%；中國國航 (0753-HK) 跌 2.75%；中國東方航空 (0670-HK 跌 2.61%。

高鐵基建股下跌。中國鐵建 (1186-HK) 跌 4.55%；中國中鐵 (0390-HK) 跌 4.42%；中國交通建設 (1800-HK) 跌 1.93%。

騰訊 (0700-HK) 跌 2.4%，再度失守港幣 280 元。瑞信報告指，受市場情緒已經近期有關遊戲審批的影響，騰訊等網路遊戲公司股價波動料加劇，對騰訊獲利的共識預估料進一步下調。

分析指出，市場基本面未有太大改善，即使傳出中美雙方領導人將於 11 月 G20 峰會期間會面，投資者仍疑惑能否帶來實質性進展和成果；加上香港進入升息周期，市場觀望氣氛濃厚。

截至午盤，港股通 (滬) 淨流入為人民幣 0.03 億元；港股通 (深) 淨流入出 0.14 億元。

適逢重陽節假期，港股於 10 月 17 日 (週三) 休市，南下的港股通將於同一天暫停交易，10 月 18 日 (週四) 照常開通。北上的滬股通和深股通今 (16) 日至 10 月 17 日 (週三) 暫停交易，10 月 18 日 (週四) 照常開通。