【異動股】深圳本地股繼續活躍 麥捷科技(300319-CN)等7股漲停

今日早盤，深圳本地股連續活躍，截止發稿，麥捷科技(300319-CN)開盤漲停報5.58元，英飛拓(002528-CN)漲停報3.8元，傑恩設計(300668-CN)漲停報20.85元，赫美集團(002356-CN)漲停報9.55元，友訊達(300514-CN)、美芝股份(002856-CN)、同益股份(300538-CN)等多股漲停，深圳新星(603978-CN)、北訊集團(002359-CN)、英可瑞(300713-CN)等多股大漲超6%。
消息面上，上週末，“深圳已安排數百億資金馳援上市公司”的消息引發關註。在深圳“風險共濟”馳援計劃下，深圳國企平台還通過委託貸款、過橋貸款、向實際控製人借款、受讓股票質押債權、提高股票質押率等多種方式，向上市公司或實際控製人提供流動性支持化解平倉風險。目前，一些公司已經得到了流動性支持。據查詢公開信息得知，近期，翰宇藥業(300199-CN)實控人曾少貴已將2800萬股質押給深圳高新投用於融資需求，佔其持股比例的11.81%;鐵漢生態(300197-CN)通過北京銀行深圳分行向深圳市高新投保證擔保有限公司申請5000萬元委託貸款，此外，鐵漢生態正在籌劃引入國資戰略股東事宜;麥捷科技(300319-CN)控股股東也將800萬股質押給深圳市高新投小額貸款有限公司用於融資需求。