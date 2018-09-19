紫光趙偉國放話：2028-2030中國在全球積體電路三分天下有其一

中國半導體大廠紫光集團董事長趙偉國今 (19) 日指出，預估只要在五年時間，中國積體電路就能把腳跟站穩，預計 2028-2030 年左右，就能在全球三分天下的市場中佔有一席之地。

趙偉國今天在出席中國晶片發展高峰論壇時指出，中國這幾年在在移動晶片、物聯網晶片等發展很快，預計旗下的展銳的市場除了中國，還包括非洲、南美等，更在印度拿下約 40% 的市占率。

他指出，目前中國積體電路面臨兩大挑戰，除了中美關係，還有歐美國家的製造水準上的領先。但把焦點回到回內，在這場貿易戰開始後，積體電路成為中國舉國上下都關注的產業，在資金熱捧下，中國目前有幾千家晶片設計公司，當中有九成公司不賺錢，在低水準上做一些無創新工作。

以紫光集團來說，去年營收約人民幣 600 億元人，研發投入人民幣 200 億元，今年也會在人民幣 200 億元左右。自主研發了國產手機 CPU 晶片平臺 SC9850KH，是擁有關鍵技術的 4G 晶片平臺。

他表示，全球來看，去年機體電路的產值大概是 4100 多億美元，今年大約會在 4500 億至 4700 億美元之間，今年中國進口額應該在 2800 到 2900 億美元之間。但強調：「當然要看中美貿易戰的損失有多大。」

趙偉國更喊出，估計再 5 年，中國積體電路就能把腳跟站穩，到了 2023 年左右，能比今天強一點，到 2028 年到 2030 年左右，中國積體電路在全世界會有一席之地，大約是三分天下或者四分天下有其一。

紫光股份 (000938-CN) 今日股價由黑翻紅，在趙偉國講話後更一路上攻，截至午盤報 42.19 元，漲 0.93 元或 2.25%。