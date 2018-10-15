【華冠投顧】賴昇楷：外資大賣 萬點失守但OTC收紅 護盤基金及內資在打什麼算盤呢?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五提過大盤在護盤銀彈攻勢加上亞股跌深反彈助陣下重上萬點，但是止穩最重要的條件「成交量急縮」卻還沒出現，今日反要提防「賣壓將會加重、護盤難度升高、失守萬點繼續引出賣壓」的風險。

今日盤勢一如預期，大盤委賣張數暴增使得指數 - 144 點回探 9900 點，另從台灣五十指數表現最弱的情況來看，外資持續出脫的節奏不變，所幸盤面出現幾個現象暗示多頭也非毫無可取之處：(1) 大盤委買張數雖不似上週五一般誇張，卻仍保持一定的水準，護盤的力量沒有撤退；(2) 四大期指當月與次月逆價差皆明顯收斂（結算在即，所以也要納入次月一起觀察）；(3)OTC 指數逆勢走揚，內資開始敢跟大盤脫鉤走自己的路；(4) 大盤成交量降到短期各均量之下，雖還不到極縮標準，但已越來越接近。

除了台股內部浮現上述的些許質變之外，美股三大指數道瓊、那指、標普同步在年線附近縮腳，亦有機會發揮支撐力道並為台股提供外部助力，故未來幾日當持續留意大盤成交量能否降至千億左右的低量，不見低量則搶短仍需嚴控部位且嚴守紀律，但若見到窒息量便代表空方發球接近尾聲，風水要輪流轉了。

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＜避開權值股＞

近日台股融資餘額急劇降低，成交量也逐日萎縮，代表賣壓漸漸被特定買盤吸納，目前最大的賣壓來源集中在外資身上，因此操作原則上「避開大型股」，尤其是前波買超最力的金融、傳產權值股。

＜逆風挺立股＞

上週提到盤面少數還能維持多頭架構的抗跌股主要分布在成衣、航運、營建族群之中，例如成衣股《1477 聚陽》；航運股《2612 中航》、《2606 裕民》、《2617 台航》... 等；營建股《2501 國建》、《6186 新潤》、《2542 興富發》... 等。

今日《2606 裕民》、《2617 台航》逆勢拉抬創波段新高，《2617 台航》更是漲停鎖死，其餘個股表現依舊相形穩健，類似這樣的個股尚可留意具有整併、業績題材加持的《8489 三貝德》。

至於低基期股則可留意低檔大量換手或外資逆勢轉買的個股，像是上週五篩選的光學族群的《3019 亞光》、《3504 揚明光》... 等，其他如《4919 新唐》、《3059 華晶科》... 等，亦可列入追蹤。

被動元件族群像是《6173 信昌電》、《8043 蜜望實》... 等，也有外資於低檔介入之跡象，不過這個族群能否鹹魚翻身，最好跟著指標股《2327 國巨》、《2492 華新科》動作，由於國巨和華新科從波段最高點起跌後一路被下降趨勢線壓著打，後續若能有效突破，才可完成慣性改變的動作並吸引技術性買盤進場。

最後提醒的是，不管是維持多頭架構或低基期抗跌股，在大盤未正式確認止跌前，搶短都需要嚴控部位並嚴守紀律。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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