【IPO追蹤】OCC CABLES(01791-HK)公布退回認購新股資金方法

OCC CABLES(01791-HK)公布，電纜產品製造商OCC Cables(01791-HK)日前公布，鑑於不利的全球市場狀況，決定不會按原定計劃進行全球發售。

由於全球發售將不會按原定計劃進行，以白色及╱或黃色申請表格申請公開發售股份的申請股款(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將不計利息悉數退還。倘申請人以白色及╱或黃色申請表格申請，則退款支票將於2018年10月18日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往申請人於有關申請表格(視情況而定)所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

根據網上白表服務申請公開發售股份的申請股款(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將不計利息悉數退還。透過單一銀行賬戶繳付的申請股款將於2018年10月18日(星期四)以電子自動退款指示形式發送至各自申請付款銀行賬戶。

透過多個銀行賬戶繳付的申請股款將於2018年10月18日(星期四)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請人於網上白表申請所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。透過向香港結算發出電子認購指示申請公開發售股份的申請人的全部已付申請款項(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將於2018年10月18日(星期四)或之前不計利息存入彼等的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

