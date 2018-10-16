夏天太熱影響銷量 Superdry股價暴跌21%

英國服飾品牌 Superdry (SEPGY-US) 股價周一 (15 日) 暴跌 20% 以上，因為其警告歐洲及美國的炎熱的天氣打擊到夾克和運動衫的需求。

Superdry 股價週一下跌約 21.18%。今年來下跌約 48%。

Superdry 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

該品牌以其日文標識而聞名，其年銷售額約 45% 來自寒冷天氣類商品。它表示，英國、歐洲大陸、和美國東海岸在夏季和秋季的天氣，因過度炎熱而影響了需求。

此外，Superdry 目前歐洲大陸佔其約 50% 營收、英國佔約 36%、全球僅佔約 14%。

Superdry 表示，由於天氣溫暖，預計利潤將達到約 1000 萬英鎊 (約 1300 萬美元)，而全年的利潤現在將受到財政年度下半年業績的嚴重影響。

同時，Superdry 的財務部門也需加強，其貨幣對沖未能提供預期的保護，導致大約 800 萬英鎊的額外外匯成本。英鎊上週因市場預計脫歐談判將會有結果，使貨幣大漲。然而，週一取消了談判會議，等週三 (17 日) 再度談判，恐怕英鎊還有下滑的趨勢。

這次的雙重金融打擊，促使 Superdry 部分投資者拋售，幫助將 Superdry 的股票壓至 2015 年 1 月以來的最低水平。該股在過去 12 個月下跌超過一半。目前股價的未來本益比約 7.5 倍。

投資人推測，Superdry 把問題怪罪於天氣及脫歐，似乎使市場開始猜測這間零售品牌的真正品牌實力。該公司表示正在尋求通過擴展到連衣裙、裙子、和女裝上衣來解決其對秋冬服裝的依賴。它還表示，它正在進入運動產品等新的細分市場，為全球消費者提供更廣泛的選擇。

Superdry 上個月聘請了前 Tommy Hilfiger 女裝主管 Brigitte Danielmeyer 擔任首席產品長，目的是讓其內部設計團隊提高效率。它還推出了 Superdry Preview，一系列針對年輕、時尚客戶的快時尚系列。

執行長 Euan Sutherland 自賣自誇了一番，替自家品牌做解釋，「Superdry 是一個擁有巨大增長機會的強大品牌，但我們並不能免受這個非常不合時宜的炎熱天氣帶來的挑戰」。

該公司於 1985 年在英國溫泉小鎮切爾滕納姆 Cheltenham 成立，名為 Cult Clothing。於 2003 年推出其 Superdry 品牌，因英國著名足球員貝克漢 David Beckham 無意中穿了其 T 恤衫，引發品牌爆紅。

截至 4 月份的財政年度，該公司報告集團營收為 8.72 億英鎊，淨利為 5330 萬英鎊。該品牌擁有 246 家門市，其中 30 家位於美國。

財務長 Ed Barker 表示，Superdry 將很快在美國開設一個電子商務平台，並在紐約、洛杉磯、華盛頓、和佛羅里達州奧蘭多開設幾家新的實體店。