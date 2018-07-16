百和、百和興業-KY上半年獲利年減逾一成 新產線投產挹注新動能

受到出貨動能趨緩影響，百和 (9938) 及子公司百和興業 - KY(8404)上半年獲利皆較去年減少逾一成，而隨百和及百和興業 - KY 新產線投產，將帶動今年營收成長，而在獲利部分法人則看好後續效益將逐步放大。法人表示，百和越南百宏經編緹花網布 6 月投產，惟初期效益尚未放大，隨後續訂單增加產量成長，將有助提升對獲利貢獻；而百和興業 - KY 越南平陽廠也於第二季正式投產，預期將有 108 台針織機台，針織緹花產品在今年的貢獻也將大幅成長。



雖百和出貨動能趨緩，但在新款鞋面布部分，法人指出，百和的一片式透明材質與立體突紋等，將應用在 Adidas 新款鞋當中，最快可於年底開始出貨；此外，百和也跨入航太、醫療等領域，產品包含醫療氣切帶、民航機座椅等，效益有望從明年放大，成為營運新動能。



百和 6 月營收 9.57 億元，月減 3.3%，年增 0.08%，歸屬百和淨利 1.15 億元，EPS0.38 元；累計上半年營收 58.94 億元，年增 4.1%，歸屬百和淨利 6.98 億元，年減 12.3%，EPS2.34 元。



百和興業 - KY(8404)6 月營收 3.42 億元，月減 8.34%，年減 0.73%，歸屬百和興業 - KY 淨利 3241 萬元，EPS0.11 元；累計上半年營收 21.78 億元，年增 14.74%，歸屬百和興業 - KY 淨利 1.93 億元，年減 10.9%，EPS0.66。