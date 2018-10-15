台股上周遭賣超金額亞股居冠 今年外資已撤退1750億元

全球金融市場上周出現今年以來第三次較大的修正，中國股市在國慶長假後上演補跌行情後，隨之美股也歷經黑色星期三，全球市場跟隨出現崩跌，尤以科技股為重的台、韓股市修正較多，週線跌幅均達 4% 以上，外資買賣超新興亞股也陷入 3 連黑，上周流出 41.13 億美元，台股則連續第 2 周擴大流出達 16 億美元，賣超金額居亞股之冠。

若拉長時間來看，外資今年以來，已從新興亞洲流出近 200 億美元、達 199.1 億美元，其中，從台股就流出了 56.7 億美元，約新台幣 1750 億元，撤資金額也是亞股第一。

中國信託投信表示，國際貨幣基金（IMF）上周下調全球 2018 及 2019 年的經濟成長預估，從 7 月預估的 3.9% 下修至 3.7%，美國總統川普也針對貿易戰再度強勢的回應，加上近期美債殖利率快速攀升至 3.2%，川普公開批評此為美國聯準會（FED）升息過於快速造成，一連串因素導致美股連 2 日出現較大跌幅，新興亞股也受恐慌賣壓情緒拖累，上週四股匯市均出現大失血。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，此次美股修正與今年以來前兩次狀況相似，在評價偏高的狀況下，為正常能量的釋放，在經濟數據仍無太大的問題下，本周將進入美國科技財報周法說密集期，預期繳出年增獲利兩成以上佳績，可望蘊釀全球股市反彈契機。

周俊宏說，新興亞股在上周五（12 日）大多收復跌勢，台股萬點失而復得，外資也在跌深後回補期貨多單，市場恐慌情緒暫時回穩。不過短期則需視美股是否站穩，目前持觀望態度，建議聚焦重點企業法說會對後市產業展望，再判讀是否要轉向偏多操作。此外，也需關注中國公布第三季經濟成長與通膨數據。

周俊宏接著提到，本周權值股台積電法說會將登場，發表其對第四季的產業看法，且本周三為台指期結算，需留意外資期貨動向。台股在近期此波修正後，本月至今已下跌 8.73%，更因美股重跌加速了此波的修正，要靜待美股帶領、外資重新布局，才有利台股跌深後的反彈力道。

