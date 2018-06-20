東碩股東會通過配息1.35元 今年搶攻8K、5G等利基型擴充基座

東碩 (3272) 昨日舉行股東常會，會中承認 106 年度營業報告書及財務報表案，及通過盈餘分配案，每股配息 1.35 元，以盤中價格 39.50 元計算，殖利率 3.4%。此外，東碩也全面改選董事，推選曹賜正續任董事長。東碩去年受惠於擴充基座之全球滲透率提高，帶動營收年增 9%，達 35.31 億元，但在經營團隊擴增下，營業費用因而增加，再加上原物料缺貨影響，導致稅後淨利年減 8%，為 1.58 億元，每股純益 3.03 元。



東碩於 2017 年成為第一個取得 Intel 及 Apple 雙認證並量產出貨 Thunderbolt 3 擴充基座的廠商，而在今年則是持續出貨新品給美系 NB 大廠，在客戶拉貨帶動下，也帶動 5 月營收創歷史新高紀錄，達 4.43 億元，月增 46%，年增 23%。



而看好高畫質、高速傳輸及大量資料傳輸需求，東碩指出，也在今年開發出支持 8K 及 5G 所需的高速傳輸的擴充基座，搶攻利基型產品市場。



但受到匯損及被動元件缺貨影響，東碩第一季財報首見虧損，東碩也表示，第二季獲利狀況需視原物料價格而定，而後續新接訂單也將反應原物料上漲趨勢，逐步調高售價。