台股盤後－電金傳權值股疲弱 差1點失9900關卡 上櫃指數逆勢收紅

台股今 (15) 日再度重挫超過百點，蘋概三王壓力仍重領跌，台塑四寶、金融股也都很疲弱，摜壓加權指數盤中一度跌破 9900 點，盤面上以二線光學、被動元件、航運類股逆勢走紅，尤其上櫃中小型股表現亮眼，終場加權指數下跌 144.69 點、跌幅 1.44%，收在 9901.12 點，驚險守住 9900 點關卡，成交值縮小至 1156.28 億元。不過上櫃指數收紅小漲 0.63 點、漲幅 0.54%，收在 117.4 點

美國總統川普揚言對中國祭出新回合的關稅，並警告和俄羅斯捲入 2016 年美國總統大選相比，北京當局干預美國政治問題更大，美中貿易戰持續緊繃，使新興市場面臨的動盪再度升高，日、韓股市開盤再挫低，拖累台股加權指數開低，陸、港股開市後亦下跌。

新台幣雖然小貶，但又向 31 元靠攏，顯示股匯市持續面臨外資匯出的壓力，蘋果公司（Apple）股價 12 日收盤勁揚超過 3%，但是台股蘋概股卻不賞光，權值電子股大立光跌破 3500 點，下跌 2.11%，收在 3480 元；18 日將辦理現金減資的鴻海跌近 2%，收在 70.5 元；台積電震盪下跌 2.74% 作收，回測 230 元、收在 230.5 元。

台塑四寶也無力，台塑化跌 3.15%，續創波段新低，台化跌 2.53%，台塑跌 2.36%、南亞跌 1.8%。金融股也是壓盤重心，安泰銀跌 4.91% 最弱勢，元大金、新光金、中信金都跌超過 2%，國泰金、合庫金、兆豐金、台新金、玉山金也都跌超過 1%，賣壓沉重之下，摜壓金融指數跌 1.37%。

不過盤面上還是有逆勢走紅族群，今天類股輪動到二線光學鏡頭族群，亞光、今國光、揚明光、玉晶光、先進光都收紅盤；而被動元件族群的國巨、華新科、禾伸堂、信昌電、大毅也持續反彈，其中，信昌電、華新科都封閉 10/11 大缺口。。

航運族群台航、遠雄港都亮燈漲停，股價分別以 23、18.9 元創波段新高；四維航、慧洋 - KY 漲幅也超過 6% 和 4%，慧洋科更是已封閉 10/11 缺口；裕民、新興也都漲超過 2%。

整體來說，台股上週五反彈為技術性上的跌深反彈，但國際情勢不確定因素仍多，加上外資持續調節，周三又即將進行台指期結算，短線上仍有修正壓力，今天指數再度重挫下探 9900 點，接下來除了外資動向，量能也是觀察重點，如果持續量縮，在外資未歸隊之前，則股市仍有震盪疑慮。