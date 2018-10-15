【大行報告】中泰證券：傳媒行業逐漸規範 三季報將來臨

中泰證券發表研報指，受到大盤整體下挫以及影視行業稅收自查等信息影響，傳媒板塊大幅下跌11.54%，跑輸創業板及中小板，漲跌幅位於全行業中下遊水平。

政策面來看，國務院10月12日印發《完善促進消費體製機製實施方案(2018-2020年)》，提出促進消費對釋放内需潛力、推動經濟轉型升級、保障和改善民生具有重要意義。在文化領域開展行政審批標準化試點，製定實施深化電影院線製改革方案，推動“互聯網+電影”業務創新，完善規範電影票網絡銷售及服務相關政策，促進點播影院業務規範發展。拓展數字影音、動漫遊戲、網絡文學等數字文化内容。完善遊戲遊藝設備分類，嚴格設備類型與内容準入。推進網絡遊戲轉型升級，規範網絡遊戲研發出版運營。

行業層面來看，電影國慶檔表現不達預期，影視行業規範肅清亂象，包括稅收、收視率等問題仍待解決，遊戲行業版號申請仍未放開，暫停影響逐漸顯現，iOSTOP20榜單固化明顯，中小公司生存愈發困難。中泰預計伴隨著後期業績下滑，質押、商譽等問題充分暴露以及政策不斷規範，傳媒行業將在肅清亂象和解決現存的問題後迎來新的發展，這其中龍頭公司的競爭力將更加凸顯。

個股層面來看，三季報即將來臨，短期依舊推薦關注業績穩定有保障、現金流情況良好的行業龍頭公司。

中泰推薦關注，阿里巴巴戰略入股，影院映前廣告持續高景氣，線下營銷價值趨勢提升，公司現金流出色的分眾傳媒(002027-CN);出版主業高增，新業態佈局逐步進入收獲期的城市傳媒(600229-CN);低估值手遊出海龍頭，IP新作值得期待的中文傳媒(600373-CN);優質内容版權資源+新媒體一體化運營龍頭潛力標的芒果超媒(300413-CN);產品豐富，品類拓展，用戶面擴展，影視遊戲同步發展的完美世界(002624-CN);圖片版權行業龍頭視覺中國(000681-CN)。