股市跌監管又嚴 中國今年股票質押規模縮水上千億

中國證監會最新規定，審查上市公司再融資時將重點關注股權質押風險。事實上，近期受 A 股走跌和風險控管趨嚴影響，中國股票質押業務規模已明顯縮水。

《上海證券報》報導，證監會發行監管部最新公布的再融資回饋意見指出，審查再融資方案時，會特別關注公司控股股東和實際控制人高比例股權質押，要求企業提供質押資金的用途、是否因此導致控制權變更等資訊，也代表官方希望相關股東能降低質押比例。

據統計，今年來已經有 39 家公司再融資時被監管機關問到質押相關事項，對此投行人士指出，主要是今年 A 股大跌，導致部分股東面臨質押風險，讓相關機關格外重視，希望防範未然，避免屆時對相關公司造成極大影響。

受到 A 股大跌和官方風控趨嚴影響，東方財富 Choice 數據顯示，今年來截至上週末，滬深兩市股票質押初始交易金額為人民幣 2734.54 億元，購回交易金額人民幣 4172.57 億元，兩者差額 - 1438 億元，代表今年來股票質押業務規模明顯負成長。

股票質押業務規模負成長的主因是新增質押融出金額減少。今年來新增質押的融出金額比去年同期少了人民幣 5036 億元。有券商指出，一來是受股價走跌影響，股東持有的潛在抵押品市值縮水，另一方面則質押率下降，交易所數據顯示，今年的質押率大約在 30-40% 之間，最低甚至來到 20%，比起去年同期的 40-50% 左右明顯有差。

以某支股票去年股價是 30 元，質押率是 50% 來算，平均每股可以融資 15 元。假設今年股價跌了 20%，質押率降到 30%，算下來平均每股只能融資 7.2%，融出資金僅有去年的一半，明顯下滑。

有券商表示，在監管趨嚴和股市持續波動的雙重壓力下，券商做股票質押業務時會更加謹慎，預計未來股票質押融資的管道將進一步緊縮。