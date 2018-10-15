【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日早盤美股電子盤期貨下跌及日經 225 指數重挫，導致今日台股開盤隨即走跌，加上大型權值股台積電、鴻海及大立光同步下跌影響，使得今日台股呈現下跌格局，終場台股下跌 144.69 點，跌幅 1.44%；籌碼面上，外資現貨部位賣超 195.54 億元，期現貨部位合計賣超 192.93 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中國進出口數據表現優於市場預期，並未激勵今日陸港股市上漲，昨日香港財政司司長撰文表示，FED 升息及縮表仍將持續下，對美元及全球利率將產生影響，預期香港超低利率將會結束，並逐步步入升息，此篇鷹派言論導致今日恆生指數呈現下跌；日經 225 指數則受到沙國記者失蹤事件，使得市場擔憂軟銀與沙國投資將可能發生變化，導致今日日經 225 指數下跌近 2%。

《國際商品市場焦點分析》

IEA 下調今明兩年的原油需求，使得原油承受壓力，不過受到亞洲股市週五止跌回升，美股晚間開盤亦隨亞洲市場上漲，加以美股金融類股財報優於預期，市場風險偏好回升，帶動 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步走高；原油市場後續需留意沙烏地記者卡修吉失蹤事件將可能導致美國與沙烏地阿拉伯出現地緣衝突，在此事件尚未落幕下，可多加留意是否帶動原油期貨持續走高。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證