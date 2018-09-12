加密貨幣的殘酷2018：以太幣跌至今年低點 ICO企業造成壓力

以太幣在週二 (11 日) 創下了今年來的新低，這全球第二大的加密貨幣也延續了殘酷的 9 個月。

據 CoinDesk 的數據，以太幣的價格下跌了 7%，使今年的總體下降幅度超過 76%。在 770 美元以上展開新年後，已跌至 180.60 美元的低點。

以太幣（藍）和比特幣價格走勢圖 / 圖：雅虎金融

投資者對以太幣的熱情正在逐漸消退。原因在於主流採用以太坊的技術尚未到來，而區塊鏈競爭對手正在爭奪成為開發商的主要平台。

與可以訪問全球金融網路的比特幣不同，以太坊允許用戶訪問計算機網路。分析師指出，最近在以太上建立的初始硬幣產品 ICO 的失敗率高，許多人需要出售部分 (或是全部) 來管理現金流和費用。

對沖基金 BitBull Capital 加密貨幣基金執行長 Joe DiPasquale 表示，由於 ICO 的狂熱，以太的價格早些時候被誇大了，隨著 ICO 承諾以以太幣支撐，供求關係方面出現了扭曲，而現在 ICO 已經冷卻下來，以太幣因而遭遇挫折。

以太幣可能是第一個新興幣，但像 EOS 和 Stellar 這樣的區塊鏈競爭對手正在努力取代它。加密貨幣也在處理賣空者。今年早些時候，點對點交易平台 BitMEX 推出了一種交換產品，允許投資者對以太幣投注賣空，而分析師稱這會抑制價格。

以太加密貨幣的 2018 年表現與去年形成明顯的對比。與比特幣相比，投資者對其效用感到興奮，比特幣不能用於構建區塊鏈應用，而且大多被視為投機性投資或價值儲存。

據 CoinMarketCap.com 的數據顯示，即使比特幣的價格躍升至近 20000 美元，以太也是 2017 年的更好賭注。比特幣從 2017 年 1 月 1 日到年底上漲了約 1318%，但在同一時期，以太幣上漲了 9162%，從年初的 8 美元左右漲超過 756 美元。

ICO 與以太的關係

在 2017 年和 2018 年初，加密貨幣初創公司通過 ICO 籌集了數十億美元，這些資金主要以以太幣計價。當以太幣上漲時一切都很好，然而，隨著以太幣價格下降至一年多來的低水平，並且熊市似乎會延續，有人猜測 ICO 資助的創業公司將投降並清算其以太幣，以維持他們的庫存。

據 Diar 分析的最新研究，ICO 繼續在其 ICO 資金管理地址中平均持有最初籌集資金的 38%，而另外 62% 已經被出售或轉移。

然而，轉移的資金不同於販售，而 ICO 也需出售資金來維持營運，此數據代表 ICO 的企業未大量販售資金。目前 ICO 資金庫存佔總以太幣供應量的 3.7%，從 4 月份數據的 4.5% 下滑，也代表 ICO 資金庫存這 5 個月來資金下滑了約 20%。

此外，眾多加密貨幣，如 Aragon、SingularDTV、Gnosis 等，所持有的以太幣市值還大於自家的加密貨幣市值。Diar 的分析師 Larry Cermak 認為，在這些新興企業未能獲利的期間，會造成逐漸販售以太幣來維持營運的壓力，對以太幣價格形成看跌的狀態。