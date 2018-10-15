機場9月份航空交通量受颱風山竹影響輕微減少

香港國際機場9月份三項航空交通量錄得輕微跌幅，主要是由於颱風山竹吹襲，導致機場逾20小時沒有飛機升降。月內，機場客運量同比減少0.3%至560萬人次。與去年同月相比，貨運及航空郵件量亦下降了1.4%，至431000公噸，飛機起降量則下調2.7%至33705架次。

颱風襲港期間導致大量航班取消，故此在颱風逐漸遠離後，機場實施航班重新編配，於一天內疏導超過1000班航班。雖然本地居民外遊及來港訪客量則分別上升4%及1%，轉機／過境旅客量則較去年同月減少，令九月的整體客運量減少。其中，往來香港與日本及東南亞的整體客運量受颱風影響，跌幅最為顯著。

貨運量減少主要是因出口貨運量同比下降4%所致，而轉口貨運量則相對持續強勁，同比上升3%。在主要貿易地區中，來往歐洲及日本的貨運量跌幅最為明顯。

在2018年首九個月，機場客運量達5600萬人次、貨運及航空郵件量為375萬公噸，分別同比增加3%及2.6%；飛機起降量則較去年同期上升1.8%至318650架次。

於過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別上升4%及2.5% 至7450萬人次及426205架次，貨運及航空郵件量則達510萬公噸，同比跳升3.3%。