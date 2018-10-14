耀才民意調查：受中美貿易戰拖累 散戶偏向睇淡後市

「中美貿易戰」這話題已經持續多時，起初滿以為是「口舌之爭」對恆指只會做成較為波動；但後期則演變成「埋身戰」，使恆指一蹶不振，反覆尋低，亦驅使投資信心受損，睇淡恆指。

港股近期顯著波動，耀才證券於2018年9月至10月初期間進行一項大型散戶民意問卷調查，主要針對2018年第四季港股走勢及2019年大市前瞻作出調查，一共收回近1980份有效問卷。耀才證券行政總裁許繹彬表示，是次散戶民意調查結果顯示，2018年受訪散戶投資股票成績只是一般，有六成受訪散戶於本年的投資獲利只有少於一成的賺幅，兩成受訪投資者的的投資回報尚算理想，平均賺幅約1至3成。由於今年外圍因素不穩，受到中美貿易戰、美國加息、新興貨幣大幅貶值及意大利政局動蕩等事件影響，市況較去年波動，受訪散戶於今年的投資獲利表現比去年略為下跌。

中美貿易戰成左右大市關鍵

受訪者被問到於今年的投資成績中，獲利最大的板塊，調查發現受訪散戶購買科技股及內銀股的回報最高，兩者均佔17%，緊隨其後則是醫藥股，有一成受訪者表示從中獲利最多。至於被問到預期2019年跑贏大市的首三板塊，同樣亦是科技股、內銀股及醫藥股穩佔頭三位，分別佔16%、13%及13%。而今年多隻備受矚目的新經濟股表現不佳，亦影響市民對後市新經濟股的看法，只有約5%市民睇好新經濟股跑贏大市。