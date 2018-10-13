〈定存理財術〉現金為王聲浪擴大 搞懂定存、定儲玄機 3年利息差距逾2000元

現金為王聲浪擴大 搞懂定存、定儲玄機 3 年利息差距逾 2000 元

全球股市 10 月起跌跌不休，雖然周五都出現跌深強彈，但面對後市包括美中貿易戰、升息等不定時炸彈仍多，「現金為王」的聲浪還是愈來愈大，然而打開銀行網站，存款業務多樣化，有「活存」、「活儲」、「定存」以及「定儲」，彼此之間究竟有甚麼差別？光是「定存」與「定儲」的差別，同樣存 100 萬元，1 年期的利息差距 403 元，若時間拉長，3 年利息差距為 2050 元。

簡單來說，「儲蓄存款」利率會比比「存款」利率還要高，所以，定儲 > 定存 > 活儲 > 活存，最低的活存利率和最高的定儲利率差很大，但活存利息少得可憐，因此目前開戶大多是開「活儲帳戶」，只是活儲利率與定儲相比還是少了很多，因此，應該盡可能將活儲的金額控制在一定比例以下，然後「將活儲改為定儲」。

不過，值得注意得是，期貨投資帳戶、證券投資帳戶或是支票存款帳戶的利率會比「活儲」低，甚至跟「活存」差不多。

Money101 金融比較平台建議，投資資金在一般贖回期間，可考慮轉為「活儲」、「定存」或「定儲」。

以中信銀行為例，證券、期貨帳戶的利率 0.1%，只要將資金移到「活儲」，利息就可提高 5 倍；台新銀行的證券帳戶的利率為 0.005%，將資金移到 Richart 數位帳戶，活儲利率提高為 1%，差距了 200 倍，相當可觀。

若資金一年內都不會動用，就可以將資金轉存「定儲」或「定存」。「定儲」與「定存」有 3 點差異，第一、「定存」提供一年以下的存款期間，「定儲」則至少要存一年以上。第二、「定存」以單利計息，而「定儲」是以複利計息。第三、若是同樣一年期以上存款期間，「定儲」利率會比「定存」高。

進一步計算銀行「定存」與「定儲」的差別，同樣存 100 萬元，1 年期的利息差距 403 元；若時間拉長為三年，利息差距將拉大為 2050 元。

最後，Money101.com.tw 提醒，多家銀行的活儲帳戶的起息金額大多設定為 1 萬元，換言之，存款低於 10,000 元是沒有利息的。不過，部分銀行的數位帳戶，起息金額較低，像是台新 Richart 數位帳戶、王道數位帳戶，存款內有 1 元就能計息；華南 SnY 數位帳戶為 100 元就開始計息。