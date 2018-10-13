不止美股 加密貨幣也經歷了驚魂一周

美股剛剛經歷了驚魂的一周，而加密貨幣的日子也並不好過。在周二到周五的短短四天內，加密貨幣的總市值蒸發了 180 億美元。

本周三，比特幣一度跌破 6200 美元。到周五，比特幣升破 6500 美元，但整周依然下跌 5%。

其它數位貨幣的命運更加「悲劇」。以太幣本周下跌 12%，瑞波幣下跌 18%，比特幣現金下跌 14%。截至周五，加密貨幣市場的整體市值為 2010 億美元，較周二的 2190 億美元大幅下滑。而相比之下，在今年 1 月，加密貨幣的整體市值高達 8200 億美元。

本周三，市場上出現傳言稱，加密貨幣交易所 Bitfinex 將暫停所有法定貨幣入金，讓不少投資者擔憂該交易所將批產，導致了加密貨幣的拋售潮。

BKCM 創始人兼首席執行官 Brian Kelly 表示：「這讓投資者感到害怕，是下跌的主要原因。但我們看到價格已經基本恢復了正常。」

Bitfinex 交易所隨後發布公告投資者表示，Bitfinex 並非破產，這不會因為市場傳言而改變。

到了周四，以成功預言 2008 年金融危機而聞名世界的「末日博士」——魯比尼（Nouriel Roubini），在美國參議院聽證會上作證時，對數位貨幣和區塊鏈進行了強烈的抨擊。魯比尼認為比特幣等數位貨幣根本就是「所有騙局和泡沫之母」。

此外，魯比尼還否定了數位貨幣背後的區塊鏈技術，他稱這是有史以來最被過度炒作的技術，幾乎沒有任何用途。今年 2 月，「末日博士」魯比尼曾表示，比特幣基本面價值為零，比特幣比「鬱金香狂潮」更嚴重：「比特幣交易一次的成本達 50 美元，它是史上最大龐氏騙局，數位貨幣的泡沫正在破裂。」

而除了加密貨幣相關的消息，美國股市的波動也使得恐慌情緒蔓延，對加密貨幣市場造成了影響。

本周三、周四兩天，道指累計暴跌超 1300 點，創下 2 月以來最大跌幅。股市的悲觀情緒無疑蔓延至了加密貨幣市場。對沖基金 Bitbull Capital 的 CEO Joe DiPasquale 指出，當我們看到股市下跌，使得投資者對加密貨幣市場感到擔憂。他說:「我認為股市這一較大規模的市場的波動使得加密貨幣開始震盪。」

『新聞來源／華爾街見聞』