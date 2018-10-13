美土金融戰落幕？土耳其釋放導火線人物「美國牧師布朗森 」

週五 (12 日) 土耳其法院裁定釋放引爆美國與土耳其金融戰的美國牧師布朗森 (Andrew Brunson)，外界解讀此舉是修復北約盟國關係的第一步。

週五土耳其法院宣判，美國牧師布朗森控有恐怖主義罪行，判處三年零一個月監禁，但表示他不需要再服刑，因為他自 2016 年 10 月以來已遭土耳其羈押，故法院下令釋放布朗森。

週五 (12 日) 土耳其法院裁決出爐前，布朗森向法庭陳述：「我是一個無辜的人。我愛耶穌，我愛土耳其。」同時，美國總統川普多次在推特發文表示，美國牧師布朗森非常努力，希望他安全回國。

美國總統川普今 (12) 日多次在推特發文聲援美國牧師。(圖：AFP)

正如外界先前預期，週五土耳其法院下令釋放布朗森，此舉被外界解讀為修復北約盟國關係的第一步，但是否會解套美國先前對土國祭出的鋼鋁關稅，以及其他經濟制裁仍有待觀察。

美國牧師引爆美土金融戰事件簿

美國牧師布朗森 (50 歲) 在土耳其生活超過 20 年，在伊茲米爾（Izmir）的教堂工作，2016 年土耳其發生政變後遭到當局逮捕並以恐怖主義罪名遭起訴，土耳其關押布朗森近 21 個月，3 個月前將他從監獄解押，改為居家軟禁。

這位美國福音派牧師布朗森被外界解讀是引爆美土金融戰的關鍵人物，因為「要求釋放布朗森」受到川普基督教保守派支持者的關注，在美國 11 月期中選舉中，這些選民對共和黨保住國會控制權具有重大關係。

因此，布朗森關押期間，川普政府多次嘗試與土耳其當局斡旋放人，但遭土耳其多次拒絕，成為引發後續「美土金融戰」的導火線之一。

8 月 2 日美國經濟制裁土耳其政府兩名高級部長，限制美國境內的資產被凍結，以及不得與美國企業或個人進行交易往來等。

8 月 10 日美國對土耳其祭出鋼鋁新關稅措施後，重創里拉匯率，引爆全球金融動盪，美土交惡仍陷僵局，導致 8 月 15 日白宮發言人白宮發言人桑德斯 (Sarah Sanders) 不惜重砲發言：「即便土耳其釋放美籍牧師，美國也不會取消對土耳其鋼鋁加徵的進口關稅。」

8 月 20 日土耳其對美國提出交換條件，要求美國撤銷對土耳其國營銀行 (Halkbank) 數十億美元罰款，來交換釋放布朗森，但遭美國政府嚴正回絕。

川普曾多次發文聲援，指稱布朗森很好的基督教牧師，並指他是土耳其的「人質」。白宮發言人桑德斯 (Sarah Sanders) 也向外界表示，所有證據都顯示美國牧師沒有任何過錯，「我們相信他是被土耳其政府不公平以及不正義拘留的受害者」。