〈療癒打卡商機〉國際大師施展「建築魅力」 讓道家文化很「網美」

社群網站的興起，讓許多人熱衷「打卡炫耀」，地景、建築、商店不僅要好吃好玩，更要「好拍」。台開在洄瀾灣以「貨櫃星巴克」打響創新行銷第一砲，接著在新竹北埔的開發案，也邀請國際建築大師團隊操刀，融合多元文化元素，讓龐大的土地資產有了新的面貌。

不僅是花蓮園區，台開在新竹、台中和南投等地都有土地資產，透過子公司和孫公司台灣創新、台灣綠建發展、花蓮海洋論壇等，將各地的土地和不良資產慢慢變更地目、整地、環評到取得建照，一步一步讓龐大的土地資產有了不同的面貌。

位於新竹新埔的「雲夢山丘」，台開董事長邱復生將這塊基地定調為道家文化園區，未來將新埔打造成台灣的輕井澤，總面積 28 公頃，未來在飯店與酒店式公寓規劃方面，其中艾美溫泉酒店，總銷面積 9389 坪 264 戶，酒店式公寓 9205 坪 247 戶，未來結合住宿餐飲，打造健康樂活、永續環境之溫泉生態園區。且 villa、酒店式公寓、溫泉旅館等均已取得建照，三大國際建築師團隊 -- 隈研吾、BIG、ARUP 與英國 Mole 等可以為企業與個人功能性量身打造。

這個全世界 21 世紀第一個以道原理設計的台開新埔「雲夢山丘」，結合東西方頂尖國際建築大師隈研吾、BIG、最佳景觀設計公司 Site Concepts、ARUP 微氣候設計等多方共同打造，總面積 28 公頃，第一階段之第一座建築 -- 雲水觀 (王禪老祖廟) 已完成，同時也已完成自然工法、本草綱目種植之開發，取得觀光農業區、宗教區之用地規劃，第一階段已於 2018 年 1 月正式完工。

未來第二、第三階段將規劃新埔大廟、教堂、東側農場、西側溫室餐廳、觀光休閒農場等等，以道家道元素為中心，力倡永續享樂，更是退休的好場域，全部預計 2021 年竣工開幕。

國際各知名建築大師之「未來建築」都將在雲夢山丘實現，2020 東京奧運主場館設計 -- 日本建築大師隈研吾規劃設計的「雲水觀」(王禪老祖廟) 今年已完工落成；另「Villa3」、「百佛道」、「老子廟」、「玉皇大帝廟」、雲夢山丘最頂端之「養心所」、「Club House」、「竹橋」等均將依時程設計完工。

時代雜誌百大最具影響力的人 - 丹麥建築師 BIG-Bjarke Ingels 設計之「太極會館」。(台開提供)

時代雜誌百大最具影響力的人 - 丹麥建築師 BIG-Bjarke Ingels 設計之「太極會館」、「茶花溫室餐廳」、「villa 4」等。英國 ARUP、Mole 建築團隊規劃的「艾美溫泉酒店」、「酒店式公寓」、「日光教堂」等。其中，艾美溫泉酒店更榮獲國際公認標準 LEED 白金級綠建築認證。

邱復生日前表示，台開今年到明年重點就是，賣資產變現金。已取得建照的將會按進度進行，資金優化、資產活化是目前首要任務，未來將從金融資產角度來發展，如 REITs(不動產投資信託) 來發展活化。

至於台開總經理邱于芸表示，土地開發也將隨時代與產業在轉變，希望能為台開注入更多國際能量，希望在半年之內，針對已取得建照的比如新竹新埔、花蓮洄瀾灣等園區，會儘速在半年內開工，後續則是房產建設陸續完成，滿足員工的投入心血與股東期待。