【日盛投顧】指數站回萬點

◆盤勢分析

1. 晨間亞洲股市普遍回穩，周五台股早盤小漲開出後，跌深的被動元件、矽晶圓、DRAM 等個股轉強，配合大型權值股回穩，指數一路震盪走高，收盤上漲 2.44%，報收 10045.81 點，重回萬點大關；OTC 指數同步止跌，收盤上漲 2.42%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長紅 K 棒，但月、季線下彎，目前中多格局轉弱。

(2) 量能：成交量縮至 1438.40 億元，初見量縮價穩。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 底部回升、MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 27.42 億元；外資 - 40.91 億元、投信 - 5.36 億元、自營 + 18.84 億元。

跌深被動元件、矽晶圓、DRAM 領彈

1. 電子類股

(1) 被動元件、矽晶圓、DRAM：2492 華新科、2327 國巨、6488 環球晶、2408 南亞科，短期股價跌深，周五領先大盤上揚。

(2) 光學：股王 3008 大立光第四季展望不如市場預期，營收提前進入淡季，股價利空出盡反映，週五震盪走高。

(3) PA：砷化鎵龍頭 3105 穩懋，近期外資反手買進，股價延續前一交易日強彈氣勢，盤中觸及漲停。

2. 非電子類股

(1) 生技：受惠即將到來雙十一銷售商機與 9 月營收攀高，8436 大江股價上漲超過 7.59%、4137 麗豐 - KY 強勢漲停；1795 美時年底有望取得藥證，股價強勢站上季線。

(2) 水泥：進入旺季中國水泥價格有望調高，水泥雙雄 1101 台泥、1102 亞泥股價呈現同步走高。

(3) 航運：BDI 走高，2606 裕民、2612 中航獲利逐漸回穩，股價維持波段高點。