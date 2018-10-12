〈加國鋼品防衛措施〉10月25日起針對7鋼品進口配額 超額將課25%關稅

加拿大財政部於當地時間 11 日宣布，從 10 月 25 日至明年 5 月 12 日，針對 7 類進口鋼品實施臨時防衛措施（Safeguard），並依各產品歷史進口量設定配額，超過配額將加徵 25% 關稅。

根據加拿大財政部的公告內容，當地政府將從 10 月 25 日開始，針對包含厚鋼板、（混凝土）鋼筋、能源管材產品、熱軋鋼板、彩塗鋼材、不鏽鋼線及線材等 7 項鋼品實施配額制的臨時防衛措施，若超過額度進口，將被課徵 25% 的關稅。

加拿大此次臨時防衛措施，預計將進行至明年 5 月 12 日，分成 4 個時段連續進行，每一時段均約 45 天，並將進口限制總額案時段平分，同時針對各國各產品的進口最大額度進行規定，依產品不同，比重約為 23%-47% 之間。

不過加拿大也對源自美國，智利和以色列或其他 CIFTA 受益國給予豁免，還有一般優惠關稅 (GPT) 的受益國，也被排除在此次臨時防衛措施的名單外，但我國未在其中。

而自越南和從越南進口的混凝土鋼筋不予豁免，而對於原產於墨西哥，或從墨西哥進口的能量管產品和線材也不予豁免。

根據外媒推論，加拿大此次實施鋼品臨時防衛措施目的與歐盟相同，旨在避免被美國關稅擋下的鋼鐵產品轉銷往加拿大，而加拿大當局也要求加拿大國際貿易法庭（CITT）進行調查，確定是否有必要採取最終保障措施。