IMF拉加德：貿易戰與貨幣戰不利全球增長 還會傷及無辜

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 今(11) 日警告，各國應警惕貿易或貨幣戰爭的危險，若這種情況出現，可能對全球經濟增長造成不利影響，並傷害「無辜的旁觀者」。

在印尼峇里島舉行的 IMF 與世界銀行年會記者會上，拉加德表示，不希望朝貿易戰或貨幣戰爭的任何一個方向上前進，這對所有的參與者都有害，還會波及無辜的國家。

拉加德說：「我們需要聯手修復現有的貿易體系，而不是破壞它。」

在美中互課關稅期間，人民幣出現較大的貶勢，拉加德認為走勢仍然合理。這主要受到美元走強的推動，如果看人民幣兌一籃子貨幣，貶值的幅度並不大。

美國下週將公布貨幣操縱國的半年度報告，總統川普近期指責中國，說他們故意操縱人民幣以獲取貿易優勢，北京政府否認。

拉加德表示，她支持中國實現貨幣靈活性，並認為中國應繼續採納 IMF 的建議，繼續走向一個允許人民幣靈活變動的體系。

拉加德拒絕評論目前市場的動盪，不過她認為，美國股市和整體股票價格目前偏高。

針對川普評論美國聯準會升息根本是瘋了，拉加德表示，她不會把 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和「瘋狂」聯想在一起。她相信鮑爾和他的同事面對問題時，會專注根據實際訊息做出決定，並做出適當說明。