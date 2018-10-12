歐股盤前─美股續挫、亞股回穩 歐洲Stoxx 50期指漲逾1.5%

週四美股續挫，但今 (12) 日亞股回穩，市場恐慌情緒消退，歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 1.5%。

台北時間週五下午 2 點 29 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 1.51%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.62%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.80%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 1.29%。

經濟數據方面，週五德國將公布通膨數據，歐元區也將公布工業生產數據。

投資人擔心，美中貿易戰延燒、聯準會 (Fed) 升息，恐影響企業獲利，週四美股續挫，標普 500 指數連續 2 天跌逾 2%，6 個交易日累計下跌 6.7%，創總統川普上任以來最長跌勢。

昨日美股收低，標普 500 指數收跌 2.1%，至 2728.37 點；道瓊工業指數收跌 2.1%，至 25052.83 點；那斯達克指數收跌 1.3%，至 7329.06 點。

週五亞股回穩，截至發稿，上證指數漲逾 0.5%；日經 225 指數收漲 0.48%，南韓 Kospi 指數收漲 1.62%；台股收漲 2.4%，重返萬點。

繼週三重批 Fed「瘋了」之後，昨日川普再度對 Fed 開火，稱 Fed 升息是導致股市修正的主因，「聯準會已失控」。

川普說，Fed 升息犯了大錯，但他不會開除 Fed 主席鮑爾。