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港股午盤大漲1.18% 分析建議趁機減碼 手持現金為王

截至午間收盤，恒生指數漲1.18%。 (圖：afp)
截至午間收盤，恒生指數漲1.18%。 (圖：afp)

港股今 (12) 日高開 0.53%，在 25400 點上下震盪，隨後直線拉升漲 0.88%。截至午間收盤，恒生指數漲 1.18%，報 25563.53 點；國企指數漲 1.39%；紅籌指數跌 0.31%。

圖：google
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科網股上漲。舜宇光學 (2382-HK) 漲 7.71% 領漲藍籌；騰訊 (0700-HK) 漲 5.09%；比亞迪電子 (0285-HK) 漲 3.8%。

中國房地產股上漲。萬科企業 (2202-HK) 漲 6.44%；碧桂園 (2007-HK) 漲 5.39%；融創中國 (1918-HK) 漲 4.85%。

博奕股上漲。美高梅中國 (2282-HK) 漲 5.52%；永利澳門 (1128-HK) 漲 4.85%；澳博控股 (0880-HK) 漲 4.65%。

汽車股上漲。比亞迪 (1211-HK) 漲 5.26%；吉利汽車 (0175-HK) 漲 5.12%；美東汽車 (1268-HK) 漲 5.32%。

贛鋒鋰業 (1772-HK)H 股上市翌日股價反彈，漲 7.65%，報港幣 12.66 元，仍低於發行價港幣 16.5 元。贛鋒鋰業昨日港股上市，當天其 A 股市值蒸發 32.22 億元，港股市值蒸發港幣 9.49 億元 (約人民幣 8.37 億元)，合計昨 (11) 日市值蒸發人民幣 40.59 億元。

華晨中國 (1114-HK) 向 BMW 出售華晨寶馬 25% 股權，今日復牌開盤暴跌 28.28%，午盤跌 24.54%，報港幣 8.12 元

分析指出，週邊問題全未解決，估計今日港股屬低點反彈，建議趁機減碼，手持現金為王。此外，10 月為股災月，目前為止港股已累跌近 2500 點，跌幅 9.4%，為有紀錄以來，第四次最差的 10 月。估計整個 10 月難有好轉機，投資人且謹慎。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 8.03 億元，港股通 (滬) 淨流入 5.05 億元；深股通淨流入 3.79 億元，港股通 (深) 淨流入 0.66 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入 1.19 億元，其次為伊利股份、中國鐵建、天永智慧、恒瑞醫藥。資金流出最多的是華海藥業，淨流出 1.2 億元。

深股通中資金流入最多的是格力電器，淨流入 1.25 億元，其次為海康威視、萬科 A、台海核電、東方財富。資金流出最多的是紫光國微，淨流出 9622 萬元。

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