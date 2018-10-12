全球研究調查：消弭資安漏洞 AI技術不可或缺

惠普 (HPE) 旗下子公司 Aruba 委託 Ponemon Institute 進行全球研究調查，發現愈來愈多企業把人工智慧 (AI) 視為保護 IT 基礎架構免於秘密攻擊的重要武器。調查發現，大部分資訊科技安全團隊認為其企業的整體資安策略存在漏洞，75% 更認為 IoT 裝置會構成威脅。

延續上述調查，有 48% 的亞太地區受訪者認為，網路存取控管是公司安全策略的重要元素，也是降低內部攻擊範圍的關鍵。然而在網路邊界不斷擴張且日益模糊的趨勢之下，防禦工作困難度也相對提升。

根據 Ponemon Institute「使用自動化與 AI 技術消弭 IoT 時代的資安漏洞」研究報告指出，29% 的受訪者表示他們已採取某種形式 AI 安全解決方案，另有 29% 則計畫在未來部署這類產品。在保護資料與其他重要資產的過程中，遇到鎖定使用者與 IoT 裝置的攻擊時，結合機器學習與 AI 技術的安全系統，均被視為能夠有效偵測及遏止這類攻擊的重要工具。

Ponemon Institute 總裁 Larry Ponemon 表示，「儘管企業斥資加強網路安全，仍有 59% 受訪者認為其防禦工具未能發揮最大效益。因此面對威脅等級不斷提升的網路攻擊，以 AI 為基礎的的安全工具，將成為企業未來面對進階式攻擊時不可或缺的重要武器」。

Aruba 台灣區副總經理蔡政修也表示，「藉由與 Ponemon Institute 合作，將更加知道如何協助企業打造完善的網路安全架構，並提供解決方案，迅速回應變化多端的網路威脅，可望進一步改善客戶體驗」。