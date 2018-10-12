調查:澳洲經濟料繼續穩健成長 但很大程度上取決於中國

由於基礎建設支出激增，資源出口強勁，澳洲未來幾年經濟預計將穩健增長；不過貿易緊張形勢和房價下跌將是明顯的障礙。

路透10月3-10日所做的調查顯示，經濟分析師預測澳洲國內生產總值(GDP)2018年將成長3.2%，高於7月調查時預估的成長2.9%。澳洲年經濟規模達1.85萬億澳元(1.3萬億美元)。

上調預估反映了上半年的經濟意外強勁，因消費者、出口商和政府共同提振年增長率至六年高點3.4%。

澳洲人口以每年1.6%的速度快速增長，是富裕國家平均增幅的兩倍，這支撐了經濟擴張。人口增長會推動基礎建設支出。

分析師預估2019年經濟成長2.8%，2020年成長2.7%，這將使澳洲經濟創下連續29年無技術性衰退的非凡成績。

然而，這在很大程度上將有賴於中國能否成功擺脫與美國之間的貿易沖突。中國是澳洲最大單一出口市場，也是影響澳洲許多資源價格的關鍵因素。

“與制成品出口供應鏈相比，澳洲出口與中國內需更為息息相關，”匯豐首席澳洲分析師Paul Bloxham指出。

“由於中國為應對貿易壁壘升高而增加基建支出，我們預計大宗商品價格將進一步上漲。”

“我們已調降對房價的預估，但基本仍預計將出現軟著陸--房價較三年前高約15-20%，”澳洲國民銀行(NAB)首席分析師Alan Oster指出。

至關重要的是，澳洲央行非常清楚住房市場所存在的危險，並表明有意在未來一段時間內維持指標利率在紀錄低位1.5%不變。

幸運的是，由於通脹仍受到良好的控制，因此具有維持寬松的充足空間；通脹率連續十個季度保持在央行2-3%目標下方。

最新調查顯示，分析師預估今年通脹率將僅達2.0%，2019年及2020年將只會小升至2.2%。

路透悉尼10月12日