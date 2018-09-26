傳贛鋒鋰業赴港IPO 集資52.8億 10月11日掛牌上市

據市場消息傳出，贛鋒鋰業擬赴香港 IPO，發售 2.0023 億股，每股發行價定港幣 16.5-26.5 元，集資 6.76 億美元 (約港幣 52.8 億元)。

贛鋒鋰業成立於 2000 年，於 2010 年在 A 股上市，是中國第一、全球第三的鋰化合物生產商及全球第一的金屬鋰生產商。

截至今 (26) 日發稿，贛鋒鋰業 (002460-CN) 報人民幣 32.65 元，上漲 0.21%。

圖：新浪財經

消息指出，募資所得將用於就勘探、投資和收購上游鋰資源，擴充鋰化合物、金屬鋰、鋰電池和鋰回收的產能提供資本開支，向美洲鋰業提供財務資助，並用於研發、償還部分貸款及營運資金。

由於電動汽車供應商需要確保鋰電池供應，近日，特斯拉 (TSLA-US) 與贛鋒鋰業簽署 3 年的採購協議，贛鋒鋰業將向特斯拉提供其 20% 的氫氧化鋰產品。

這是鋰行業有史以來最大的一筆交易，分析指出，這些交易的宣佈可能有助於在港股市場尋找更多投資者，並贊助該公司的進一步擴張。

贛鋒鋰業預計 10 月 11 日掛牌上市，上市發行價將於下週三 (10 月 3 日) 確定。花旗是唯一保薦人，聯席全球協調人和ㄒ。

贛鋒鋰業引進 6 家基礎投資者，包括三星 SDI、中國國有企業結構調整基金、LG 化學和一汽集團，總計認購約 2.298 億美元 (約港幣 18 億元)。