【運達投顧】加速趕底是好事

台股受美股大跌影響今天跌破萬點波段跌勢超過千點，台股難道要一直跌下去嗎？還是有機會醞釀跌深反彈的機會？重點分析如下：

1. 昨天美股跌幅擴大代表金融傳產的道瓊與 SP500 跌幅超過 3%，但重災區在科技股 NASDAQ 與費半大跌 4.4%，重量級個股如亞馬遜跌 6%、蘋果股價大跌近 5%，以技術面來看道瓊跌破季線、高科技股下探年線，最弱的還是費半上週破年線後已經來挑戰前低 4 月份的 1223 點 (目前差 19 點) ，以此來看漲多的美股很明顯開始走修正而且也影響到全球股市，如歐股除了法國目前是創 5 月以來的低點，英國、德國都創今年新低，可見台股在此背景下也不能倖免，而修正的弱勢指標就在費半，本週我們提示台股走勢與費半走勢雷同而且費半也是影響台股最深的標的，當費半不止穩台股就還有續跌的壓力，不過歐亞股市領先美股大跌已經造成乖離擴大的跡象，雖然還有創低的機會但是續跌後卻有修正乖離的機會，因此這幾天要留意急跌後的急彈。

2. 影響台股走勢的重點除了費半外再來就是匯率，美國聯準會自從 9 月份升息並發表聲明 12 月還會有第 4 次升息後，造成美元轉強亞洲貨幣都出現貶值造成資金外流股市大跌，不過昨天美股大跌但美元卻沒有漲反而拉回到 95 元附近，接下來就要看人民幣是否可以守住前低，本週一陸股開盤人民幣大貶後這幾天並沒有續貶，可見新台幣匯率雖然這幾天連續創波段新低今天並且跌破 31 元的關卡，但在美元沒走強人民幣也沒有破前低的情況下新台幣有機會出現貶多回升，所以台股也有反彈的機會這幾天可以留意新台幣的反彈訊號。

3. 台股週二融資減了 20 億元，融資從 8 月份波段大減了 432 億元，融資創去年 8/24 以來的低點當時台股指數在 10200 多點，今天台股破萬點就去年台股還未站上萬點之前的融資水位約在 1420 億元附近，昨天融資水位在 1509 億今天台股大跌還會續殺融資可見台股已經接近之前萬點之下的融資水位，籌碼面已經開始有落底的跡象這對台股的反彈是有利的，所以這幾天要留意融資大減且位階落底低檔出量的股票隨時都會有反彈的機會，尤其急跌後的急彈通常都是以籌碼洗盡且個股落底者為主。

4. 操作重點週二我們提示一些高融資的股票如：國巨穩懋昂寶全新旺宏嘉聯益貿聯創意環球晶嘉晶華新科位速奇力新… 等，這些之前一路來散戶一直買股票卻一直創低點的個股是台股最後一波高融資的標的，當這些個股可以在此出現殺融資則代表台股在結構上補跌股的斷頭壓力出籠後已經讓台股有加速趕底的跡象，尤其下殺暴量代表開始有低接買盤進場的意願，今天指數大跌成交量擴大到 2000 億元也代表籌碼面已經有重新洗牌換手的現象，因此加速趕底未必是壞事近日可開始準備進場撿便宜。

※運達投顧 蕭春源分析師

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