台股盤前－美股2天狂瀉近1400點 亂世求生術就是停看聽

美股道瓊指數昨 (11) 日暴跌 831 點後，今天再跌 545.91 點，兩天下來已狂瀉將近 1400 點，且 S&P500 指數也再跌逾 2%，失守年線，這對昨天重挫史上最大跌點 660 點、跌破史上最長萬點、下探 9800 點的台股來說，今天恐怕仍將持續承壓，就算期貨夜盤透出止穩契機，因為逆價差仍大，且全球股市仍動盪不定下，短線不宜貿進接刀。

股匯期市昨日三殺，外資昨對亞股全面通殺，在台股提款 302 億元，創史上單日第 10 大賣超金額，重砍鴻海、台積電，以及金控等權值股，外資近期對科技股趨向保守，反映在消費型電子市場出現飽和問題，加上美股重挫，掀起一波補跌走勢。

值得關注的是，台指期昨天更暴跌 831 點以 9654 點作收，恐慌情緒更勝台股現貨，逆價差高達 152 點，但是，期貨夜盤今晨收小紅漲 24 點，以 9678 點作收，法人表示，雖然期貨夜盤有止跌跡象，然而逆價差仍大，加上美股還是壓力源所在，台股現貨依舊不可掉以輕心，資金退潮效應該尚未解除，仍需嚴控持股部位。

股王大立光昨天遭摜跌停，執行長林恩平在法說會上針對第 4 季展望也較為保守，他表示，10 月產能維持滿載，但是訂單方面，10 月訂單比 9 月差一點，11 月下滑會較明顯，但韓國客戶已開始出貨。

受惠於近期蘋果與安卓陣營都發表新機、啟動拉貨，鴻海 9 月營收優於市場預期，來到歷史次高的 5847 億元、月增 47.42%、年增 29.68%，今年前 3 季營收累計 3.48 兆元、年增 17.08%，為歷年同期新高。但是，外資已連續 5 個交易日調節鴻海持股，受大盤下挫影響，昨日外資更大賣鴻海股票 4 萬餘張，導致股價重跌 6.91%、來到 70.1 元，創下 5 年多來新低價。

日月光執行長吳田玉表示，半導體景氣短期遭遇美中貿易戰，變數增大，但整體半導體產業進入五代行動通訊（5G）、人工智慧（AI）、智慧家庭、智慧工廠、智能車和物聯網世代，半導體元件需求仍會大幅成長，對明年半導體景氣審慎樂觀。

整體來說，台股多頭架構已遭破壞，除了需擔憂外資熱錢持續竄逃，台股暴跌的融資追繳萬箭齊發，估斷頭恐高達數十億元，政府頻頻信心喊話完全失效，以往投資人期待的選舉行情，今年恐怕首度落空，接下來的台股走勢可觀察兩大指標，當美國科技股止穩以及新台幣止貶之前，台股都要保守因應。

