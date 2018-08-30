〈財報〉5大戰略投資貢獻增 聯想控股上半年多賺5.3%

聯想控股 (3396-HK) 公布今年上半年純利人民幣 28.3 億元，年增 5.3%，營收人民幣 1565.49 億元，年增 9.87%，每股盈利人民幣 1.21 元，不派中期息。

公告指出，聯想上半年在 IT、金融服務、創新消費服務、農業與食品、先進製造與專業服務等 5 個戰略投資範疇的貢獻增加，財務投資業務利潤則下降。

資訊科技業務是聯想控股最大收入來源，主要來自聯想集團 (0992-HK) 的貢獻，截至 6 月底，持有聯想集團 (992)29.1% 的股權。受個人電腦和智慧設備業務(PCSD) 和資料中心業務集團 (DCG) 的持續增長帶動，聯想集團在 2018 年第二季收入實現紀錄新高以及連續第 4 季收入增長。

股金融服務業務板塊收入由去年同期人民幣 16.88 億元增長至 19.80 億元，年增約 17.3%，主要由於融資租賃業務、貸款業務及創新金融業務的收入增長貢獻所致。

金融服務業務板塊歸屬於聯想控股權益持有人的淨利潤由去年同期人民幣 6.17 億元增加至 11.01 億元，增長 78%，主要由於旗下融資租賃、信貸業務的利潤增長以及英國養老保險公司 Pension Insurance Corporation 投資增值所致。

創新消費與服務收入年增 17.35% 至人民幣 8.86 億元，主要由於 2017 年 7 月戰略投資三育教育，本期合併其收入所致，以及包括其持有 26.17% 股權的神州租車 (0699-HK) 的貢獻。本期淨利潤顯著增長主要因為拜博口腔戰略性引入泰康人壽帶來投資收益人民幣 12.87 億元所致。

農業與食品業務收入增幅最大，達 2.18 倍，由去年同期的人民幣 20.08 億元增加至 63.87 億元，主要是併入了鑫榮懋、深圳 A 股佳沃股份，九橙食品，以及 KB Food 收入增長。受本期重組豐聯酒業股權確認一次性收益及佳沃股份商譽減值綜合影響後取得收益人民幣 2.7 億元，淨利潤由去年同期的人民幣 1.41 億元增加至 4.78 億元。

先進製造與專業服務收入則由去年同期人民幣 30.55 億元增長至 31.24 億元，增長約 2.26%，主要由於聯泓集團收入增長所致。板塊淨利潤由上年同期 4.61 億元下降至 1.96 億元，下降了 57%，主要由於上年同期轉讓星恒電源股權產生的一次性收益，以及報告期內聯泓集團、東航物流利潤增加的綜合影響所致。

至於財務投資業務，收入減少近 6% 至人民幣 3.04 億元，公司指由於資本市場影響，期內基金組合整體估值下降，以及分配和退出收益下降。

聯想控股昨 (29) 日收報港幣 25.4 元，上漲 0.594%。