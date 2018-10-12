許清順競選連任六大政見 「住」有社會住宅、「行」要有捷運

提出六大競選政見，尋求連任的桃園市議員許清順，要許桃園青年「住」的需求，以及解決蘆竹區出入交通的方便，打造屬於蘆竹的幸福生活圈。

文．李勝輝、顏瓊真

今年尋求連任的桃園市議員許清順從投入基層選舉開始，即以清廉自持，而這回以「蘆竹 2.0！清順與您逗陣行！」作為競選的政策主軸，並提出「食」、「安」、「住」、「行」、「育」、「樂」等六大面向的競選政見。

繼上次闡述「食」與「安」之後，這次則從「住」與「行」兩大面向，分享其相關政策內容與願景。

許青年朋友安家立業好環境

在「住」的施政策略部分，許清順提出「建置社會住宅、實現居住正義、讓青年能安居」的政見內容。

他談到，在現今萬物皆漲唯獨薪水不漲的時代，「城市居，大不易」，他身邊有許多親戚朋友的孩子在外地工作、讀書，剛離開家庭踏入社會時最常面臨的問題，就是居高不下的房價、房租，讓生活只能變成是生存，能撐下去已經非常吃力，遑論有任何所謂生活品質。

依據內政部營建署資料顯示，民國一○七年度第一季房價負擔能力指標統計，全國貸款負擔率為三七．二五％，舉例來說，一個家庭如果月入七萬元，想要購買房子，每月須付出約二．六萬元的貸款，這還不包含頭期款等費用。另依照去年度主計處統計資料顯示，三十五歲前平均每人收入僅約三．七萬元計算，扣除生活成本後，想要成家真的只能是個夢想。

因此許清順真心希望，與桃園市長鄭文燦一起努力，將桃園打造成適合年輕人來打拚圓夢、逐夢踏實的城市，由市政府重新調查桃園市內閒置公有土地，有效利用公有土地興建社會住宅，來提供給青年朋友們作為成家立業、安心打拚的避風港。

桃園市政府為落實居住正義，維護市民居住權利，桃園市政府秉持著厚植在地青年實力與扶持經濟弱勢兩大宗旨，推動社會住宅興辦計畫，並藉由短、中、長程多元方案，將逐步完成兩萬戶之目標。

首批桃園市政府自辦興建公營住宅計十處，分別坐落於桃園中路 (四處)、八德(三處)、中壢(一處)、蘆竹(二處) 等區，預計規劃四千戶。截至目前為止，桃園區中路二號基地、八德區一號基地、八德區二號基地等都已經在施工中，其餘七處基地也都已經分別進入招標、招商、細部設計階段或是統包設計中，可以說是如火如荼的進行中。

另外位在龜山區的合宜住宅，在結束世大運的選手宿舍階段性任務之後，二二五戶出租單元也都已經招租完成，逐步落實鄭市長的政策。

而後續的第二階段社會住宅與第三階段社宅儲備基地共約一萬六千七百戶左右的進度，許清順也將持續關注相關進度，真正落實居住正義之實現。

加速捷運建設 健全公共路網

而在「行」的施政策略部分，許清順提出「加速捷運建設、公車路線調整、健全公共路網」的規劃。

他說，桃園自從升格直轄市之後，蘆竹區因位處國門腹地，受到的影響也日益增加。不論是流動人口、商業活動或是房屋密度都是一再持續提高，在這一屆任期內近三年來接受最多的陳情案件就屬公眾運輸類別為最多數。

目前已興建完成的捷運機場線，以及可預期的捷運綠線，將會大幅度改變蘆竹人的生活模式，因此完善的公眾運輸網路更需要重新檢視與完善規劃，但一動工難免會引起一些不便與民怨，需要溝通與疏導。

許清順身兼民進黨團議會總召，遇到鄭市長的政策遭在野黨杯葛或是地方的反彈，就需穿梭在議會各黨團與議員之間溝通協調，或是拜訪地方人士說明政策與建設的重要性，同時蒐集地方的意見向市長轉達彙報，然後討論修正出一個大家可接受且合乎現行法規的做法與結論，這一來一往之間的辛苦與心酸，恐不是三言兩語可道盡全貌。但，這就是許清順，默默做好份內工作，只求把事情做好，其他的，只求一個「安心」而已。

而延續鄭文燦「最後一里路的概念」，許清順希望能將公眾運輸網絡深入到蘆竹區全體居民的整個生活圈，由現行的機場捷運線搭配即將動工的綠線兩條捷運線為主軸，搭配 YOU-BIKE、地方公車、國道客運完善的交通路網，打造屬於蘆竹的幸福生活圈。

來源：《理財周刊》 946 期

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