中信房屋劉天仁論房市 烏雲背後仍透陽光 市場無悲觀理由

已連續調查 39 季的中信房屋宅指數，精準掌握民眾購屋意向，中信房屋副總經理劉天仁指出，房市無悲觀理由，自用民眾購屋預算門檻已明顯提升。

文．顏瓊真

中信房屋發布二○一八年第三季宅指數調查報告，也是連續第三十九季的宅指數調查，本季經濟感受綜合指數為三五．五五，較上季減少○．五八，但購屋意願指數為三八．三六，不但較上季增加○．七五，也較去年同期增加四．五四。

不動產穩坐保值第一寶座

本季有購屋計畫的受訪者中，首購族較上一季增加二．三％，占四七．三％，而購屋目的高達七四．一％為「自用」，較上季增加五．二％。六大理財項目中，只有不動產和股票較上季增加，國人喜愛的外幣和保險投資均減少，而且「不動產」連續八季超越現金，仍穩坐抗跌保值第一寶座。

中信房屋副總劉天仁指出，本季的購屋意願指數、首購族群以及自用目的，都較上一季增加，以不動產為理財項目也增加，且認為不動產最能夠抗跌保值，如同一面鏡子，映照出國人對於不動產的需求，有相當穩固的支撐點。

除了首購增加，家庭月收入十二萬元以上的高收入族群，是購屋意願增加最多的族群，以十二至十六萬元的族群為例，不但季增率為三．三％，年增率更達一○．三％；十六萬元以上季增率為二％，年增率為二．一％。

再加上以區域來看，七都中平均房價最高的台北市與新北市，購屋意願無論與上一季或是去年同期相較，都呈現增加態勢，其中，台北市季增率為二．一％，年增率為四．四％，新北市季增率為一．一％，年增率來到八．二％，劉天仁指出，這些都是非常值得留意的指標，當購屋人的需求愈來愈回穩，市場沒有悲觀的理由！

而「年底前是不是買房的好時機？」調查顯示，有二八．二％民眾持肯定態度，細究民眾持肯定的原因，認為「房價已經有降價，接近底部，預期未來房價上漲機率大於下跌機率」比例最高，達四二．三％。

認為「建商讓利，可以用更優惠的價格買到新成屋」的也有三一．一％。劉天仁認為，這代表民眾對於建商降價與讓利有感，其中又以台北市民對於降價最有感。

另外還有二一．七％的民眾「預期利率不會大幅上升」，也代表認為年底前可進場購屋的民眾，抱持著理性的眼光看待市場的變化。

不過，也有七一．八％的民眾不認為年底前是進場購屋好時機，原因來自於對大環境的信心不足與不確定，其中有半數的民眾認為「台灣經濟環境疲弱、人口減少，房價缺乏支撐，房價會有下跌風險」，劉天仁說，這顯示出民眾的短期購屋決策思維，仍以「感覺面」為優先的特質。

購屋預算拉高 民眾進場意願增強

另將二年內有計畫購屋民眾的購屋預算，與去年同期相較，購屋總價門檻基準線已出現戲劇性變化。劉天仁表示，台北市有合計高達七五％的民眾，選擇一千萬元至二千萬元，總價帶明顯往上移，而去年第三季，還有高達三成的民眾將購屋預算規劃為七百至一千萬元，但本季這個區間的比例劇降至不到二成，另期待買到七百萬元以下房屋的人，去年同期還有一八．三％，本季只剩下五．二％，劉天仁說，總價一千萬元，可說已成為台北市的購屋門檻基準線。

台中市在去年第三季最多人想買的是七百萬元以下的房子，佔四五．七％，但本季最多人想買的總價卻落在七百萬元至一千萬元區間，由去年第三季的二四．一％，大幅增加為四○．五％，而且一千萬元至二千萬元的比例也微幅增加，由一三．九％增加到一六．八％。

高雄的購屋需求，去年第三季集中在七百萬元以下，有六七．五％，本季下降到五七．五％，但七百萬元到一千萬元的比例卻增加了，由去年第三季的一七％，大增為三一．一％。

劉天仁指出，民眾雖然對於房市的價格不滿意、對大環境信心不足，但是卻也體認到房價只會愈來愈高的市場現實，也可由此看出購屋總價門檻基準線的變化。

投資可以等 自用不能等

劉天仁表示，本季的購屋意願指數、首購族群、自用目的，均較上一季增加，有穩固的基本盤支撐，自用的需求和投資不一樣，投資可以等，但是自用沒有辦法一直等下去。

因為人生的階段是一直跟著時間前進的，年輕人要成家立業、小孩長大了有小屋換大屋的需求、空巢族有大換小的需求…… 等等，對於「住」的需求是無法等待的。

而且民眾對市場的降價與建商友善讓利已有感，只不過對大環境信心不足，及面對年底九合一選舉的干擾因素，因而對房市的信心也連帶受影響。中信房屋預估全年的買賣移轉棟數為二十七萬五一九三棟，比去年的二十六萬六○八六棟，微幅增加三．四％。

來源：《理財周刊》 946 期

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