〈台股摔破萬點〉匯市跌幅相對小 央行外匯局長喊話資金流動性無疑慮

台股加權指數今 (11) 日重挫 660 點，10 月還過不到一半已經崩跌 1200 點，跌破萬點關卡，匯市也爆出近期大量，台北和元太兩大外匯經紀公司成交值合計達 25 億多美元，終場台幣收貶 1.37 角至 31.105 元，不過，台灣央行外匯局局長顏輝煌罕見在非記者會時間露面，藉此對外信心喊話「沒問題啦，安啦，資金流動對台幣衝擊相對有限，流動性沒有問題」。

事實上，在目前股市已殺到市場難以分析基本面之下，匯市今日僅貶值 1.37 角，貶幅 0.44% 的確是屬於相對穩健的態勢。

顏輝煌說，市場資金很充沛、外匯存底也很充沛，市場流動性沒問題，台灣過去也成功在 1998 年亞洲金融風暴、2008 年金融海嘯安然度過。

他也強調，看到比較多的是領到現金股利離開的外資，據統計台股現金股利合計發出約 1 兆餘元，不過，市場上外資有 8000 多家，有匯出的也是有買超的外資。

另一方面，若觀察其他主要亞幣，顏輝煌提醒，匯率真的是瞬息萬變，實際上人民幣已經相對穩下來。

顏輝煌再次對市場喊話，股市大跌的確是造成市場恐慌，但匯市「絕對是可以放心的」，若短期資金大量進出失序變動，會維持市場秩序，不過，就趨勢而言無法逆國際市場匯率走勢而為。

台幣今日以 31.02 元、貶值 5.2 分開出後，隨即越走越低，最低一度來到 31.126 元、貶值 1.58 角，終場兌一美元以 31.105 元作收，貶值 1.37 角，貶幅 0.44%，台北外匯經紀公司成交值放大至 17.35 億美元。

若加上元太外匯經紀公司，合計成交值逾 25 億美元，為 4 個月以來大量，不過，顏輝煌說，以前合計交易量到 30-40 億美元都有，甚至有 50 幾億元成交值，這樣的成交值「還好」。