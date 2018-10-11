【華冠投顧】台股大跌660點 尚無止跌機會?

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

週二提到，『反彈也有強弱之分，最弱的反彈就是橫向盤整，反而有機會走出『空方旗型』以盤代彈修正均線乖離』沒想到這個盤勢連彈都不彈，走出非常強勁的逃命式下殺，而今天量能雖然有 2060 億，但並不是爆量水準，因此判斷今天是短線止跌量的機會並不大，明天就算有反彈，還是會建議站賣方，同時也不建議搶反彈，原因很簡單，過去一周搶反彈的，有賺到錢的應該很少，所以常有句話說『新手死高點，老手死反彈，高手死摸底』其實你是甚麼手並不重要，而是追高、摸底、搶反彈，不懂得及時停損出場的話，下場通常都不會太好。OTC 我也提醒好幾天有進入週線主跌段的風險，持續提醒大家避開。

而這一次美股大跌，從上週就有提醒道瓊的空頭背離風險，到昨天破結構大跌，代表最強的美股也正式開始修正，而身為美國電子的代表指數費城半導體，也早就在週一跌破年線，因此從美股的角度來看，這一次的修正也是早有警訊，這些也都是我在節目中提醒過的。

每一次的空頭來臨，都是財富重分配的機會，但是這個機會只會留給多頭來臨時，手上還有現金的人，因此還是在這邊提醒大家，要好好保護自己的資金部位，不作空，空手也沒關係，花掉至少比賠掉開心。

海豚家族學員專屬分析與策略：

海豚家族注意事項 (新加入學員務必閱讀)：

https://www.hwa-guan.com.tw/Member/WeeklyContent?W_id=26&P_id=69

請務必閱讀，這關係到大家能否第一時間跟上海豚的訊息操作。

一、每天的研究日報都是海豚額外花時間寫給大家的，市場上應該沒有其他分析師這麼做，所以請大家務必要閱讀，不想看分析也至少把策略讀一下嘿。

二、有人反映過去的日報看不到，建議大家自行存檔下來方便日後回顧。

三、這邊再講一次，不管新舊成員海豚家族注意事項請務必要閱讀，

我都已經先幫大家把狀況想好了，也寫好教學跟應對方法了， 還是有人盤中來問「滑價了能不能追」、「為甚麼掛 81.5 買不到」，如果你已經看了，還是看不懂先來問我 OK 的，不要沒看等我訊息發出去你沒買到才問我，這樣我會很ㄘㄟˋ心，都幫你準備好了 > <。

【進出有據，無畏無懼】

【市場給我們多少，我們就賺多少】

【不要想著贏，要想著不能輸】

【做好 SOP，追求長期的穩定獲利】

【小賺小賠等待大賺】

近期操作想法與提醒：(紅字為今日更新看法)

一、TO 新進學員：我知道目前的持股大家沒跟上，但是就是資金守好就好，盡量不要自己亂做。

如果海豚為了要操作而硬要操作，在不對的點位進場對我對大家都會是壓力跟增加做錯的風險而已，所以請大家務必跟好訊息跟練好坐功，一個好的獵人要有耐心。

二、舊學員想要自己做盡量小量做，要記得【進場前先想風險】，沒把握還是跟好我的訊息就好。

三、盡量不要自己作，跟著我的訊息就好，因為大家的控制心魔的能力不夠好，還是有人會不小心失控去追價或攤平，或是追在風險點位高的位置，這都不是我樂見的。

四、只是真的有狀況還是別忘了要來跟我講….. 頂多被我碎碎念攻擊而已

五、上市上櫃一共快 600 家跌停，恐怖的是可能還沒結束，雖然今天量能有出來，但是今天收的是一根實體長黑，相信今天很多標的是融資斷頭砍不出去，所以明天還有可能再一根……，短期內也不要去想多頭的可能性，我有說過，這邊沒有止跌結構，除非 V 轉，有漲都是當作反彈看待，是還好我們站在對的浪頭上，雖然不是空單壓滿，但是至少昨天晚上大家都是睡得著的，相信今天晚上也是一樣，明天如果反彈也都會是賣壓，大家不要自己衝動搶反彈或是放空，建議還是跟好訊息就好。

六、有多單的記得要來問，到今天才有學員來問我怎麼辦，真的要打屁股，我都講一個星期以上要來問了，之前不問現在才來問，你荷包重傷，我心情也不好過。所以就算被我念，記得還是要來問。

--

持股追蹤：紅字為策略、黑底部分為更新分析

--

3707 漢磊 (空) 平均成本約 23.75 兩成資金

策略：移動出場點直接看 5MA，已經沒有風險。

一、大支撐在 2017 年 4 月初高點約 17.5。

二、移動出場點改看 5MA，我們賺最甜的一段就好。

三、3707 今天破底確定，明天先看 17.5 的狀況，如果持續斷頭往下殺就續抱，KD 已經進入頓化區走，續抱看下去就好。

四、今天沒出大量都是沒人接的徵兆，還有機會持續往下。



--

2338 光罩 (空) 平均成本約 27 兩成資金

策略：移動出場點到 10/04 高點 26 已經沒有風險

一、移動出場點改看 5MA，我們賺最甜的一段就好。

二、今天沒出大量都是沒人接的徵兆，還有機會持續往下。



--

00677U 富邦 VIX 成本 5.09 一成資金

策略：接下來五個交易日是美股風險期，若技術面化解就會出掉。

一、DJ 大根的出現了，圖就不換了，DJ %D 也跌破 50，這邊就算有彈也都還是下跌的風險區，這檔現在已經會賠也很難賠，就看市場給不給面子了，這次我會稍為幫大家貪心一點，所以未必會出的漂亮，但是至少不會賠也可以讓大家感受到 VIX 的威力。



--

3323 加百裕 (空) 平均成本約 38.35 兩成資金

策略：看好 10/05 高點 38.5 風險約 1%

一、公司行政紀錄的價位是 38.2，我知道有不少學員滑價，取個均價就 37.9 吧，一樣有說過滑價都在 2% 內還可以接受，因此我們的平均成本落在 38.35。

二、融資接近 50%，還有 10000 張，月均量 3000 張，如果要融資斷頭應該會跌很大，就看下去吧

三、移動出場一樣改看 5MA，吃最甜的一段。



--

●壓軸集破量選股周報 馬上加入

每周日出刊。只分享給 LINE@生活圈的朋友

●服務諮詢方式

1. 加 LINE@

2. 線上諮詢表單

3. 專人電話服務 (02)6632-1000

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：http://www.hwa-guan.com.tw

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估