

◆盤勢分析

1. 美國公布 9 月 CPI 增幅不如預期，雖暫緩通膨壓力，但在能源股領跌下，美股延續前一交易日的疲弱走勢，持續震盪跌，收盤四大指數跌幅介於 - 1.03%~-2.13%，標普 500 創今年 7 月以來的新低，後續觀察道瓊指數能否在年線 24900 點附近守穩。在個股方面，FB、AMD、美光股價轉強，台積電 ADR、英特爾、特斯拉下跌，但高通與 NVIDIA 重挫超過 3.5%。

2. 周三晚美股急殺尾盤，四大指數收盤重挫超過 3%，連動亞洲股市全面呈現下殺。台股結束假期後，周四早盤開低走低，盤中恐慌性殺盤出現，個股快速急跌，上市櫃超過 550 家公司跌停，創下有史以來最大單日跌點。最終指數收在 9,806.11 點，下跌 6.31%，失守萬點大關；OTC 指數大跌 7.44%，創兩年半的新低水準。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股跳空收長黑 K 棒，月、季線下彎，均線呈現空頭排列，中期多頭架構轉弱。

(2) 量能：指數下殺出量，整日擴量到 2,058.57 億元，是今年第三次超過兩千億元，但中、小型個股流動性風險未解，靜待量縮價穩。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體走低，短線走弱的格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 301.61 億元；外資 - 302.07 億元、投信 + 6.02 億元、自營 - 5.57 億元。融資餘額大減 110 億元。

4. 電子類股

(1) 檢測設備：2360 致茂 9 月營收 14.72 億元，月增 16.95%，4Q18 出貨增溫，周四股價緩步上揚。

(2)PA、網通：砷化鎵龍頭 3105 穩懋開盤股價跌破百元，盤中放量上攻，收盤上漲 1.87%；網通廠 2345 智邦短線股價跌幅已深，國內法人回補買盤推升周四收紅。

5. 非電子類股

(1) 散裝受惠於 BDI 上揚，2605 新興 9 月營收 3.78 億元，年增 58.91%，股價逆勢走高；擁有土地資產的 2371 大同，股價周四尾盤震盪走高。

(2) 電信、金融：全球股市回落，避險資金轉入電信、金融板塊，2412 中華電、4904 遠傳、2882 國泰金、2881 富邦金，雖短線呈現走弱，但相對其他傳產類股，周四股價表現抗跌。

6. 重點訊息：

(1) 股王大立光昨（11）日舉行法說會，雖然第三季營收及毛利率均創歷史次高，但執行長林恩平表示 10 月、11 月營收將不如 9 月，12 月狀況還不知道，此一第四季展望偏保守的訊息釋出，法人認為，昨日股價停跌的大立光，恐面臨 3,000 元保衛戰，研究部認為中美貿易戰衝擊，中美手機廠商下修第四季出貨量所致，但目前股價下跌已部分反映，靜待股價市場波動走緩，再行逢低布局。

(2) 封測大廠日月光投控（3711）看好系統級封裝（SiP）成長動能，日月光投控營運長暨日月光半導體執行長吳田玉表示，今年日月光 SiP 相關營收較去年成長數億美元，預期明、後兩年也將維持每年成長數億美元的動能，而且成長可望加速。此外，蘋果新款 iPhone 及 Apple Watch Series 4 大量採用 SiP 模組，日月光承接 SiP 訂單直接受惠，第四季營運不看淡。

