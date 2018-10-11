〈道瓊暴跌800點〉美股重挫亞股倒 歐股跌至20個月低點

週三美股重挫，今 (11) 日亞股大跌，歐股也無法倖免於難，泛歐 Stoxx 600 指數早盤重挫逾 1.8%，觸及 20 個月低點。

昨日美股重挫，標普 500 指數收跌 3.3%，至 2785.68 點；道瓊工業指數收跌 3.2%，至 25598.74 點；那斯達克指數收跌 4.1%，至 7422.05 點。

受美股拖累，週四亞股哀鴻遍野，日經 225 指數收跌 3.89%；南韓股市收跌 4.44%，為 2011 年 11 月以來最大跌幅；台股收跌 660.72 點，跌幅逾 6%，失守萬點。

今日歐股早盤，泛歐 Stoxx 600 指數跌逾 1.8%，觸及 20 個月低點，金融股、科技股跌勢最劇。

台北時間週四晚間 7 點 07 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.78%，德國 DAX 指數下跌 1.32%，法國 CAC 40 指數下跌 1.60%，英國 FTSE 指數下跌 1.62%。

美股創 2 月以來最大跌幅，美國總統川普把矛頭指向聯準會 (Fed)，稱 Fed「瘋了」，升息是個錯誤。

週三美股收盤後，白宮新聞秘書 Sarah Sanders 透過聲明表示，雖然股市下跌，但美國經濟仍「極為強勁」。