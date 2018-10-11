同泰獲韓客戶加持 助下半年毛利率將轉正 明年出貨再成長

欣興 (3037-TW) 集團軟板廠同泰電子 (3321-TW)，今 (2018) 年軟板業務因大舉囊括韓系客戶手機、LCM 應用重要訂單助攻，下半年營收將出現大幅成長，法人預估，同泰下半年毛利可望轉正，且 12 月在韓系新機訂單出貨高峰的挹注之下，單月營收將向上挑戰 3 億元的高峰。

而同泰電子在明年也將出貨美系客戶電子閱讀器的 LCM 軟板應用訂單；而大單湧入且增加新產能無法於短時間內完成之下，該公司也不排除選擇質優同業進行購併，尋求快速取得新產能。

同泰電子看好韓系手機客戶 NFC 通訊模組、無線充電加 ID 辨識模組用軟板訂單前景；預計在今年下半年的韓系客戶訂單的挹注之下，最明顯的效益是第 3 季的毛利率表現，法人預估，同泰電子第 1 季、第 2 季為毛利負毛利率，分別為負 4.18% 及負 2.42%，第 3 季毛利率將明顯回升到 9%，第 4 季將再攀升。

同泰電子 9 月營收為 2.16 億元，月減 9.76%，年減 21.13%，第 3 季營收為 6.85 億元，季增 17.37%，年減 9.36%，累計前 9 月營收 18.55 億元，年減 6.43%。法人預估同泰電子在下半年出貨產品結構轉佳，毛利率將較上半年改善。

依同泰目前的出貨產品結構趨勢，單月營收達 2.2-2.3 億元即可損益兩平，但上半年稅後虧損 2.15 億元，每股虧損 2.46 元情況下，全年恐難轉盈。但今年同泰電子預估來自韓系客戶的新訂單占營收約 5%，2019 年初估占全年比重將至少有 10%，營運持續改善。

同時，同泰電子目前股本 8.9 億元，是欣興及台表科 (6278-TW) 的轉投資事業，司計畫第 4 季擬辦理 3 億元股本現增案籌資，在向金管會證期局送件後，雖然在遭暫停申報生效，該公司預計在下周補件，同泰此現金增資籌資案，由臺銀證券主辦，現增股暫訂每股溢價 15 元發行，預計募集 4.5 億元，是今年繼嘉聯益 (6153-TW) 之後，第 2 件軟板廠市場籌資案。同泰此一現金增資案可望在第 4 季完成募集。