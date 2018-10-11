新股破發率高達78% 這3大原因突顯絕非偶然

今年港股迎接 IPO 大年，融資環境寬鬆和新政的推動，是企業赴港上市的主因，但在港交所頻繁敲鑼的同時，新股卻大面積跌破發行價。

據萬得資料統計，截至 10 月 10 日，港股市場今年共有 161 檔新股上市，其中 125 檔破發，破發率高達 77.64%，較上半年 70.3% 的破發率進一步上升。目前較發行價跌幅超過 50% 的新股多達 32 檔，跌幅在 20% 至 50% 之間的新股有 60 檔。

值得注意的是，近日新股上市首日破發率也出現明顯的飆升。據統計，7 月 1 日至 10 月 10 日期間，共有 60 檔新股上市，目前為止共 17 檔跌破發行價，破發率 71.67%；其中 24 檔上市首日破發，首日破發率為 40%，較上半年的 29.6% 明顯上升

在這 60 檔新股中更有 56 家在首日盤中跌破開盤價，包括小米集團、歌禮製藥 (1672-HK)、華領醫藥 (2552-HK)、美團點評、海底撈 (6862-HK) 和華興資本 (1911-HK) 等多家明星公司，均未逃脫盤中破發的厄運。

市場分析人士表示，新股破發率的走高和蔓延並非偶然。

首先，牛市頂部的市場剛好符合了估值偏高的特徵，此時上市公司會被與行業內標竿進行對標，從而獲得更高的估值。然而，公司盈餘卻並不足以支撐偏高的估值，破發符合市場規律。

其次，新股得不到足夠資金的支撐。港股 IPO 散戶參與新股申購，一般都會採取融資的方式。新股抽籤，會出現超額認購率和融資比率的博弈。正常超額率會遠高於融資比率。但市場資金面緊張時，超額認購率可能會低於融資比率，券商便會要求客戶補充保證金，否則強制平倉。一開盤便大規模平倉，股價破發是大概率事件。

第三，隨著投資情緒大幅走低，增量資金變少甚至存量資金流出，初期炒作新股行情或許還能稍作維持，但在目前極差的環境下，新股上市當天已難逃破發的宿命。

港股今 (11) 日隨美股暴跌，新股延續破發態勢，截至發稿，美團點評 (3690-HK) 跌 11.59%，報港幣 61 元，小米 (1810-HK) 跌 9.73%，報港幣 12.42 元，均在發行價下欲振乏力。

美團點評股價 (圖：新浪財經)

今日掛牌的贛鋒鋰業 (1772-HK) 暴跌 21.21%，報港幣 13 元；美的置業 (3990-HK) 跌 6.47%，報港幣 15.9 元，在大盤弱勢下，2 股應聲跌破發行價。