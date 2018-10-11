〈新股快遞〉新濠國際將新濠影匯拆美上市 集資最多3.59億美元

新濠國際 (0200-HK) 昨日公布，落實分拆間接持有路氹新濠影匯的控股公司 Studio City，以預託股份形式 (ADR) 到美國上市。其招股價由 10.5 至 12.5 美元 (約港幣 81.9 至 97.5 元)，集資總額介於 3.02 億至 3.59 億美元 (約港幣 23.55 億至 28.03 億元)。

新濠國際同時認購逾 80 萬股 A 類普通股，即相當於逾 20 萬股預託股份，以進行實行分派。同時建議將全球發售集資所得約 1.5% 作分派，估計涉資 453 萬及 539 萬美元 (約港幣 3533 萬至 4204 萬元)。在新濠國際持股達 53.6% 的集團主席何猷龍，則選擇收取現金。

目前在 Sutdio City 持股的新濠國際旗下新濠博亞，以及另一股東 New Cotai，分別在 Sutdio City 持股 60% 及 40% 股權，2 名股東的若干聯屬人士，將認購最多 2555 萬新股，佔全球發售美國預託股份總額 88.9%，雙方持股將降至 57.3% 及 38.2% 的投票權。

根據 Studio City 向美國證交會遞交的上市文件顯示，該公司截至今年 6 月底止半年虧損 1484.3 萬美元，年減 68.4%。目前新濠影匯在路氹經營 45 張及 220 張貴賓博弈及中場博弈賭枱，同時營運 970 台角子機。

新濠國際昨 (10) 日股價收報港幣 15 元，上漲 2.04%。