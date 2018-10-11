〈新股快遞〉今4檔新股掛牌 暗盤3檔破發1持平

今 (11) 日有 4 檔新股掛牌上市，因市況不佳，美的置業 (3990-HK)、大發地產 (6111-HK)、贛鋒鋰業 (1772-HK) 公開發售認購不足，暗盤也跌破發行價，只有東京中央拍賣 (1939-HK) 超購 5.69 倍，暗盤守住發行價。

美的置業以招股價下限港幣 17 元定價，集資額港幣 29.17 億元。認購一手 200 股中籤率 100%。該股昨 (10) 日在輝立及耀才暗盤均收報港幣 16.6 元，較發行價低 2.35%，每手帳面虧港幣 80 元。

大發地產以招股價中間價偏上限港幣 4.2 元定價，集資額港幣 7.4 億元。認購一手 1000 股中籤率 20%。耀才暗盤收報港幣 4.15 元，較發行價低 1.19%，每手帳面虧港幣 50 元。

江西贛鋒鋰業以招股價下限港幣 16.5 元定價，集資 31.7 億元。認購一手 200 股中籤率 100%。輝立及耀才暗盤均收報港幣 16.06 元，較發行價低 2.67%，每手帳面虧港幣 88 元。

東京中央拍賣以招股價下限港幣 1.5 元定價，集資額港幣 1.1 億元。認購一手 2000 股中籤率 30.02%，要申請 5 手才穩獲一手。輝立及耀才暗盤均收報港幣 1.5 元，與發行價持平。

明 (12) 日再有 3 檔新股掛牌，包括創業板上市的高奧士 (8042-HK)、Dominate Group(8537-HK)，以及於主板上市的恒益控股 (1894-HK)。