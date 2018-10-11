亞股隨美股下跌 上海股市創近四年低位

亞洲股市周四全線下挫，此前美股遭遇八個月來最大單日跌幅，可能威脅到全球企業信心和投資。

“由於市場不確定收益率漲幅將有多大，國際貨幣基金組織(IMF)對金融穩定風險發出的警告，以及持續的貿易緊張局勢都帶來不確定性，股市陷入大幅下跌，”澳新銀行的分析師稱。

全球市場大跳水，令市場財富縮水數千億美元。國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，股市估值“極高”。

MSCI明晟亞太地區(除日本)指數大跌3.9%，至2017年3月以來低點。

日股日經指數.N225重挫4.4%，創3月以來最大單日跌幅，東證股價指數.TOPX市值縮水約2,300億美元。

滬綜指.SSEC亦跌4.3%，觸及2014年底以來低點，可能創2016年2月以來最大單日跌幅；滬深300指數.CSI300跌4%。

台灣股市是受挫最重的亞股之一，台灣加權指數.TWII跌6.2%。

“我們無法預測底部在哪兒，”Cathay Futures Consultant的分析師Chien Bor-yi稱。

美股方面，標普500指數創下2月以來最大單日跌幅，令大約8,500億美元市值蒸發，因需求放緩憂慮拖累科技股大跌。

標普500指數.SPX周三收低3.29%，納斯達克指數.IXIC跌4.08%，道瓊工業指數.DJI跌2.2%。

如此慘跌引起了美國總統特朗普的註意，他指責美聯儲升息。

“我的確不讚同美聯儲現在的行動，”特朗普在賓夕法尼亞州的一場政治集會上對記者稱。“我認為美聯儲已經瘋了”。

美聯儲決策者的鷹派言論導致美國公債上周突然大跌，推動長期公債收益率升至七年高位。

美債收益率飆升不僅削弱了股市相較於債券的吸引力，而且可能會遏制經濟活動並打壓獲利。

**人民幣是熱點**

收益率上升還可能導致資金流出新興市場，在中國與美國進行曠日持久的貿易戰之際，這尤其令中國人民幣承壓。

世界銀行行長金墉周四稱，他非常擔心美中貿易緊張局勢，並警告稱如果所有國家都升高關稅威脅，全球增長將遭受明顯沖擊。

上海暫停了合格境內有限合夥人(QDLP)的額度審批，並要求摩根資產管理和安本標準投資管理等擁有額度的公司“低調”，不要對外宣傳或評論QDLP的相關信息，因中國對潛在資本外流的擔憂加劇。

中國央行一直允許人民幣逐步貶值，人民幣兌美元CNH=已跌破重要心理關口6.9000元，促使投機客在0342GMT把美元推升至6.9388元。

0350GMT，人民幣兌美元即期CNY=CFXS交投於6.9309元，較周三境內收盤價6.9240走軟69個點。

中國的舉動迫使其它新興市場貨幣下跌以保持競爭力，並招致美國的不滿。美國認為這是不公平的貶值。

“人民幣已經大幅走軟，以抵消目前已宣布的關稅的影響，”德意志銀行10國集團(G10)外匯策略全球主管魯斯金表示，“若進一步走軟，可能加劇對自我應驗的資本外逃和失控的憂慮。”

如果中國不得不大舉幹預以支撐人民幣匯率，美國也可能面臨危險處境。

“中國買入人民幣並拋售美元的行動，或將在市場顯露出某種程度的脆弱性時引發一些美債拋盤，並很可能遭受中國方面清倉跡象的沖擊，”魯斯金說。

美元兌日圓和歐元已經下跌，因投資者較青睞擁有可觀經常帳盈余的國家貨幣。

歐元兌美元EUR=漲至1.1565美元，擺脫本周稍早所及低位1.1429。美元兌日圓JPY=E3跌0.1%，目前報112.17，自上周所及高位114.54日圓大幅下滑。

美元指數報95.207。

大宗商品方面，現貨金未能吸引避險買盤，微幅跌至1,193.40美元。

油價追隨美股跌勢，即便能源交易商較為擔憂美國制裁將導致伊朗供應縮減，而且較關註邁克爾颶風動向，該颶風已導致美國墨西哥灣部分石油生產關閉。

布蘭特原油期貨跌1.9%至每桶81.51美元，美國原油期貨跌1.7%至每桶71.93美元。

周四，國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德警告稱，全球經濟很有可能不夠強勁，而且考慮到全球債務處於紀錄高位，新興市場面臨資本流出風險。

路透悉尼/上海10月11日